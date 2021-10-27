تركيا 2022.. توقعات بتجاوز عائدات السياحة 30 مليار دولار

أعربت تركيا عن توقعاتها في أن تتجاوز عائدات السياحة العام المقبل، 30 مليار دولار.

جاء ذلك في تقرير برنامج الرئاسة التركية لعام 2022، نشر في الجريدة الرسمية، الأربعاء.

وأوضح التقرير أن عدد السياح بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب من العام الجاري، بلغ 14.1 مليون شخص، مسجلا ارتفاعا بمعدل 93.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تصل الزيادة في عدد السياح بنهاية العام الحالي إلى 82.2 بالمئة، بواقع 23.2 مليون شخص، وعائدات بقيمة 22 مليار دولار.

كما توقع أن تصل عائدات السياحة العام القادم 30.4 مليار دولار، وإجمالي عدد السياح الأجانب 32.3 مليونا.