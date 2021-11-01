شلالات صو أوجتو تكتسي بالألوان لاستقبال الزائرين



في مشهد كأنه لوحة فنية رائعة، تتزين شلالات صو أوجتو الواقعة في قضاء مصطفى كمال باشا بولاية بورصة التركية (غرب البلاد)، بدرجات اللونين الأخضر والأصفر، لتجذب بجمالها آلاف السياح خاصة في فصل الخريف.

تقع الشلالات على بعد 22 كيلو مترا عن مركز القضاء، و125 كيلو مترا عن ولاية بورصة، كما أنها تشق طريقها وسط صخور الجرانيت، لتتدفق من ارتفاع 38 مترا، حيث تضفي جمالا إضافيا على المنطقة المحيطة بها في حديقة صو أوجتو الوطنية.

أما في فصل الشتاء فيزداد اتساع الشلالات وكمية المياة المتساقطة منها مع هطول الأمطار التي توفر للقضاء بالكامل مياه الشرب.

من جانبه قال محمد كانار، رئيس بلدية قضاء مصطفى كمال باشا: "إن الشلالات تعد أهم ثروات القضاء، حيث أنها تلقى إقبالا كبيرا خاصة من السياح العرب، إلى جانب الزوار المحليين".

ولفت إلى أنه مع ازدياد أعداد الزائرين، تمكنوا من افتتاح منشأة سياحية كبيرة تهدف إلى خدمة السياح، بلغت قيمة استثمارها 10 ملايين ليرة تركية، وذلك بالتعاون بين بلدية ولاية بورصة وبلدية قضاء مصطفى كمال باشا.

وأضاف كانار أنه إلى جانب الشلالات، فإن حديقة صو أوجتو الوطنية تستقبل يوميا حوالي ألفا وأحيانا ألفي سيارة تقل الزائرين في فصل الصيف، حيث أن المنطقة هناك مفضلة لدى الزوار الراغبون في الهرب من حرارة الصيف.

وفي الخريف تستقبل الحديقة حوالي 500 سيارة كل يوم، تقل الزائرين الراغبين بالاستمتاع بجمال الطبيعة والمناظر الخلابة، خاصة في أيام العطل والأعياد الوطنية.

كما أصبحت الحديقة مكانا مفضلا للشركات الكبرى لتصوير إعلانتها التجارية، ما يوفر دخلا ماديا للمنطقة.

وأشار كانار أن الشلالات ساهمت في التعريف بالقضاء وبولاية بورصة بشكل عام، كما أنها تساهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد المنطقة.

وولاية بورصة هي من الوجهات المفضلة للسياح خاصة العرب، بما تتضمنه من أماكن سياحية مختلفة وتاريخية عريقة، إضافة إلى المناظر الطبيعية، حيث يفضلها السياح في فصل الشتاء للاستمتاع برياضة التزلج على الجليد بمركز أولوداغ.