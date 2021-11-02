أنطاليا التركية تستقبل 8.5 مليون سائحا خلال 10 شهور

جذبت ولاية أنطاليا جنوبي تركيا أكثر من 8.5 ملايين سائحًا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، رغم استمرار جائحة كورونا.

وقال والي أنطاليا أرسين يازجي، إن المدينة هي "نافذة تركيا على العالم"، مشيرًا إلى أن الولاية تشهد موسمًا سياحيًا جيدًا جدًا العام الجاري مقارنة مع 2020.

وأفاد أن عدد السياح القادمين إلى الولاية بلغ 8 ملايين و616 ألفًا خلال عشرة أشهر، وأنه من المتوقع أن يصل العدد مع نهاية العام إلى 10 ملايين.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أثرت سلبا بشكل كبير على موسم السياحة العام الماضي، إلا أن برنامج "شهادة السياحة الآمنة" الذي أطلقته تركيا ساهم في جذب 3.5 ملايين سائحا خلال 3 شهور من 2020.

وقال إن أنطاليا أثبتت للعالم قدرتها الكبيرة على تقديم الخدمات السياحية في ظل الجائحة، الأمر الذي انعكس إيجابيا على أعداد السياح العام الحالي.

وأكد على استمرار حركة السياحة في الولاية مع مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من فيروس كورونا، بمعدل حوالي 50 ألف سائح وافد يوميا.

يشار إلى أن برنامج شهادة السياحة الآمنة، يفرض مجموعة من التدابير المقترحة على نطاق واسع سيتم تطبيقها على كافة المواطنين والزوار الأجانب الذين سيقضون عطلاتهم في تركيا.

وتمتد هذه التدابير من مرحلة نقل الزوار وحتى استضافتهم، وتشمل الاطمئنان إلى الحالة الصحية لكل من العاملين بهذه المرافق والزائرين المترددين عليها.