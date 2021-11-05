الرحّالة العالمي "حجاجوفيتش" يصل إسطنبول

وصل أحمد حجاجوفيتش، الرحالة العالمي والخبير السياحي الدولي إسطنبول، في إطار زيارة يجريها إلى تركيا التي تعد محطته العالمية الـ 164.

ووصل الرحالة العالمي إلى مطار إسطنبول، الخميس، قادماً من العاصمة السويدية، ستوكهولم، على متن الخطوط الجوية التركية.

وقال "حجاجوفيتش" للصحافة بالمطار، إن تركيا هي محطته الـ 164 في التجول حول العالم وإنه سيمكث فيها حوالي أسبوع.

وأوضح أنه سيقوم مع فريقه بالتجول في إسطنبول وغيرها من المدن التركية.

وأفاد باعتزامه القيام بأعمال تصوير خلال جولته في تركيا التي قال إنها "من أجمل بلدان العالم بفضل معالمها الطبيعية والتاريخية."

ولفت إلى متابعته بعض النجوم الأتراك في مجال الفن والرياضة، مستشهداً باللاعب مسعود أوزيل والممثل خالد أرغيتش.