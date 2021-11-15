غابات "أجالار" التركية تكتسي بألوان الخريف الساحرة

مشاهد خريفية مبهرة تقع عينك عليها عند وصولك إلى غابات "أجالار" المائية، والتي تقع بولاية صقاريا شمال غربي تركيا، حيث طغت عليها درجات الأخضر والأصفر والبني.

الغابة تعد كبرى نظيراتها المائية في العالم، تضم نحو 200 نوع من النباتات، علاوة على العديد من أماكن التنزه، ومسارات المشي، ومرافق الإقامة.

تمتد غابات "أجالار" على مساحة قدرها 24 كيلو مترا مربعا، وتعد مسارا تمر منه كثير من الطيور المهاجرة، نظراً لاحتضانها الكثير من النباتات التي تتغذى عليها بعض الطيور، وتقيم عليها أعشاشها للتكاثر.

كما تضم الغابة أنواعا عدة من الطيور والأسماك، إضافة إلى أنواع من الأشجار، والأعشاب، والأزهار المستوطنة مثل الزنبق الأبيض وبنفسج الماء باخ.

وتشهد الغابة هدوءاً في هذه الفترة بسبب إغلاقها أمام الزوار على خلفية أعمال صيانة وإعادة تأهيل متواصلة منذ أكثر من عام.