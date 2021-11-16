“قطار الشرق السريع” يستأنف رحلاته بين أنقرة وقارص منتصف ديسمبر

مع بدء عودة الحياة تدريجياً في تركيا إلى طبيعتها بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا، أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي "عادل قره إسماعيل أوغلو"، استئناف "قطار الشرق السياحي" رحلاته من جديد، اعتباراً من 15 ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

والقطار السريع يعد محور اهتمام السياح وطلاب الجامعات، إلى جانب عشاق السفر لمسافات طويلة، لمشاهدة المعالم السياحة المتنوعة في ولايات مختلفة.

من جانبه أوضح الوزير في بيان، أنه من المفترض أن تنطلق أول رحلة من العاصمة أنقرة باتجاه ولاية قارص (أقصى شرق البلاد)، منتصف ديسمبر، فيما تنطلق أول رحلة من قارص باتجاه أنقرة يوم 17 من الشهر نفسه.

وذكر إسماعيل أوغلو أنهم يعتزمون تنظيم رحلتين يومياً في الأسبوع، بشكل متبادل بين أنقرة وقارص، على أن تتم إعادة ترتيب عدد من الرحلات وفقا لإقبال المسافرين.

وفي يوم 29 مايو/أيار 2019 انطلق "قطار الشرق السياحي" في أول رحلة له، قبل أن يتم تعليق الرحلات بسبب وباء كورونا في مارس/آذار 2020.

ويبلغ طول الرحلة بين أنقرة وقارص 1300 كيلو متر، وتستغرق 31 ساعة و40 دقيقة، كما أنها تمر بولايات قيريق قلعة، قيصري، سيواس، أرزيجان، وأرضروم.