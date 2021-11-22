شلالات مرادية التركية تستقبل السياح في فصل الخريف

مع قدوم فصل الخريف بألوانه وأجواءه الساحرة، زاد الإقبال السياحي على شلالات "مرادية" بولاية وان الواقعة جنوب شرقي تركيا.

وتقع الشلالات على نهر بنديماهي الذي يبعد 80 كيلو متراً عن مركز الولاية، حيث تعد محطة هامة وجذابة لمحبي الطبيعة وعشاق التصوير.

ومع هطول الأمطار بفصل الخريف، تواصل الشلالات تدفقها، ويزداد منسوب المياه المتدفقة من ارتفاع 20 متراً، كما تكتسي بحلة جديدة لتأسر السكان المحليين والسياح وتجلبهم من كل مكان.

لكن أهم ما يميز الشلالات هي أنها محطة المصورين طوال فصول العام مع تغير ألوانها، إذ تمنحهم فرصة رؤية وتصوير ألوان الخريف التي تنعكس بمنظر يشبه اللوحات الزيتية.

من جانبها قالت المصورة "غولشن غوناي" إنها تقصد المنطقة لالتقاط الصور الفريدة في موسم الخريف تحديدا، معتبرة الشلالات والمكان بشكل عام عبارة عن استوديو طبيعي.

وتنفرد ولاية وان باحتضانها العديد من الحضارات على مر القرون الماضية، كما تضم معالم طبيعية وتاريخية مختلفة فضلاً عن شواطئ بحيراتها العالمية، ووصف بألماس شرقي تركيا.