صناعة الفخار.. فن أصيل تشتهر به ولاية نوشهير التركية

تشتهر ولاية نوشهير (وسط تركيا) بانتشار ورش صناعة الفخار بمنطقة أفانوس تحديداً، والتي تشهد إقبالا سياحياً كبيراً.

فيستمتع السياح بمشاهدة مراحل الإنتاج، كما يسمح لهم أصحاب الورش بتجربة صناعة الفخار بأنفسهم، وتطبيق ما شاهدوه.

وأشار شعبان طوبوز أحد المختصيين في مجال صناعة الفخار، أن المنطقة لها تاريخ طويل في صناعة الفخار لما يقرب من 5 آلاف عام.

وأشار إلى السعادة التي تغمر السياح وحتى السكان المحليين عندما يعيشون تجربة صناعة الفخار بأنفسهم.

من جانبه قال أبوبكر سوكان أحد زوار "أفانوس"، أنه عاش تجربة صناعة الفخار بإحدى الورش، لافتاً إلى أنها وسيلة مختلفة للترويح عن النفس عبر ملامسة الفخار وصنع أشكال مختلفة منه.

ووصف سوكان صناعة الفخار بأنها "الفن الأصيل"، مشيدا بمدى أهمية هذه المهنة.

بينما قالت آلاء غوك: "أدركت مدى الجهد الذي يبذله حرفيون الفخار لصنع قطع فنية جميلة"، مشيرة إلى أنها جائت إلى أفانوس خصيصاً لممارسة تجربة صناعة الفخار بنفسها.