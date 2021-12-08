بلدة سيلوان التركية تفتن زوارها بإرثها التاريخي ومأكولاتها الشهية

تتميز مناطق جنوب شرق ولاية ديار بكر، والتي قامت فيها العديد من الحضارات على مدى آلاف السنين، بالعديد من المعالم التاريخية. ومؤخراً أصبحت بلدة سيلوان الواقعة شمال شرق الولاية، محطةً مفضلةً للزوار بفضل ثرائها الثقافي وأطباقها المشهورة على وجه الخصوص.

وبلدة سيلوان هي موطن لجسر مالابادي الذي يعد من بين "أروع 13 جسراً تاريخياً في تركيا"، وهو مدرج في القائمة المؤقتة للتراث الثقافي العالمي لليونسكو. ومن المعالم التي تجذب السياح إلى المنطقة "كهوف حسوني" بمقابرها الصخرية وكنائسها القديمة، ومسجد صلاح الدين الأيوبي الذي يُعتقد أنه بُني بين 1152-1157 وقصر علي آغا الذي يُقدر أنه يعود لعام 1860 وحصن الأسد الذي بني في عهد الأسرة الأيوبية.

واستحوذت سيلوان التي ترحب بالزوار المحليين والأجانب كل موسم، على الاهتمام هذا العام باكتشاف مقبرة السلطان السلجوقي الأناضولي قليج أرسلان الأول وابنته سيدة خاتون أثناء عمليات التنقيب التي أجرتها جامعة دجلة.

وفي معرض حديثه مع الصحافة المحلية قال مراد أوزتورك والي سيلوان إنه بسبب موقع المنطقة على طريق العبور الرئيسي، فهي وجهة متكررة للذين يقومون برحلة برية ويريدون أخذ قسط من الراحة. ولا يأتي الناس لزيارة الأماكن التاريخية في سيلفان فحسب بل لتذوق أطباق البلدة اللذيذة التي اشتهرت بها وخاصة كباب الكبدة. ودعا أوزتورك الجميع لزيارة سيلوان وتناول كباب الكبدة في مطاعم وسط المدينة.

وأوضح أوزتورك أن "سيلوان هي أرض تاريخية وعريقة، وهي منطقة تربط شرق تركيا بالغرب، إذ يأتي الكثير من الزوار إليها".

وقال: "منطقتنا غنية جداً من الناحية السياحية لأنها تزخر بالأماكن التاريخية. إضافةً إلى مطبخها العريق وخاصة طبق كباب الكبدة الذي يمثل قيمة تجارية أصبحت مرتبطة بالمنطقة إذ لا يوجد مكان آخر يتم فيه طهي الكبدة بهذه الطريقة الشهية، وذلك لأن العديد من الطباخين المهرة الذين يجيدون إعداد كباب الكبدة موجودون هنا، وكلهم يقدمون نفس الجودة لمواطنينا ولضيوفنا أيضاً".

وتحدث قاسم توران أحد سكان الحي المهتمين بالثقافة والتاريخ مشيراً إلى أن تاريخ سيلوان يعود إلى العصور القديمة، عندما كانت ذات يوم عاصمة المروانيين.

وقال توران: "تضم سيلوان قصر ومسجد صلاح الدين الأيوبي وكهوف حسوني وقلعة زمبيل فروش. كما أن جسر مالابادي التاريخي وهو جسر حجري فريد من نوعه في العالم يقف شاهدً على عصورها التاريخية الموغلة في القدم. ندعو الجميع لرؤية هذه الأماكن التاريخية القيّمة".