المناطيد الحرارية تحلّق في سماء كبادوكيا المغطاة بالثلوج

حلقت المناطيد الحرارية، صباح السبت، في أجواء منطقة كبادوكيا السياحية بولاية نوشهير وسط تركيا، وسط اكتساء المنطقة ببياض الثلوج.

وتشهد منطقة كبادوكيا والأماكن المجاورة لها سقوطاً للثلوج منذ مساء الجمعة.

وكانت المناطيد الحرارية قد توقفت عن التحليق منذ فترة في سماء كبادوكيا، نتيجة الرياح القوية، لتستأنف ذلك صباح السبت.

وتمكّن السياح من على متن المناطيد، من رؤية كبادوكيا وهي مغطاة بالثلوج.

وقال ساتي أوزار، إنه جاء إلى كبادوكيا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع فيها، معبراً عن سعادته إزاء رؤية المنطقة وهي مغطاة بالثلوج.

بدوره، قال أوغور طاشان إنه جاء برفقة أسرته من العاصمة أنقرة، للاستمتاع بالتحليق في أجواء كبادوكيا على متن المناطيد الحرارية.

وأضاف أن الثلوج أضافت جمالاً آخر للمنطقة التاريخية.

وتعتبر كبادوكيا من المراكز السياحية الهامة في تركيا والعالم، لما تتمتع به من مزارات سياحية ذات شهرة عالمية واسعة.

وتشكّلت المدينة الصخرية منذ آلاف السنين من الحمم البركانية والرماد، على جبال أرجييس، وحسن داغ، وغولّوداغ على امتداد واسع بين عدة ولايات، لذا فهي تضم اليوم "مداخن الجن"، ووديان مغلقة بتكوينات صخرية طبيعية، ومدنا تحت الأرض، فضلا عن أديرة تاريخية.