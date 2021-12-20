أنطاليا تتزين تحضيراً لاستقبال احتفالات العام الجديد

تواصل ولاية أنطاليا استعداداتها للاحتفال برأس السنة الميلادية للعام 2022،

وتشتهر أنطاليا عاصمة السياحة في تركيا، بأجوائها الدافئة وشواطئها الذهبية وغاباتها ومناطقها الأثرية، استقبلت لوحدها أكثر من 8 ملايين و962 ألف سائح، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي.

ومن المنتظر قدوم أعداد كبيرة من السياح الأوروبيين والروس في رأس السنة.

وغلبت على معظم شوارع الولاية الأضواء الملونة والزينة تحضيرا لاحتفالات رأس السنة الميلادية.

في حديثه للأناضول، قال والي أنطاليا إرسين يازجي، إن معدل زوار الولاية اليومي قد يصل 3 الآف.

وأوضح أن الولاية عقدت العديد من الاجتماعات مع متخصصين في مجال السياحة، بغرض تطبيق إجراءات صحية لمنع تفشي وباء الكورونا، وفي نفس تراعي خصوصية أعداد الزوار الكبيرة دون أن تسبب لهم أي نوع من الإزعاج أو التقييد.

وذكر يازجي أن أنطاليا وجهة مفضلة لاستقبال السياح الراغبين في التنزه والاستمتاع، كما تحتضن أيضا العديد من الفعاليات البحثية والعلمية كورش العمل والمؤتمرات.

وأشار إلى وجود توقعات لبداية الموسم السياحي في عام 2022، في شهر أبريل/ نيسان من نفس العام المذكور.