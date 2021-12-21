لؤلؤة الساحل التركي أنطاليا.. تشهد حجوزات كثيفة لعطلات أعياد الميلاد ورأس السنة

شهدت ولاية أنطاليا السياحية جنوبي تركيا إقبالاً كبيراً من السياح المحليين والأجانب هذا العام، قبيل احتفالات رأس السنة الجديدة، حيث تجتذب لؤلؤة الساحل التركي زوارها من جميع أنحاء العالم، وخاصة من روسيا وأوكرانيا وألمانيا.

ولا تزال أنطاليا التي استضافت موسماً سياحياً أفضل مقارنةً بعام 2020 خلال جائحة كوفيد-19، الوجهة السياحية الأكثر شعبية في البحر الأبيض المتوسط، حيث استقبلت 8.96 مليون سائح أجنبي خلال 11 شهر ونصف، وهي تستعد الآن لاستضافة المزيد من الضيوف في عطلة رأس السنة الجديدة.

واكتست شوارع المدينة بالإضاءة والزينة بأشكال من أشجار الصنوبر ورجال الثلج والغزلان والهدايا الملفوفة، لتشمل عدداً كبيراً من مرافق المدينة وخصوصاً الفنادق التي تستعد لاستقبال العام الجديد.

وصرح إرسين يازجي والي أنطاليا يوم الاثنين، أن "حوالي 2000 إلى 3000 سائح يصلون المدينة يومياً".

وأشار يازجي إلى أنه عقد اجتماعات مع متخصصين في السياحة للتحدث عن عطلة رأس السنة الجديدة والعام المقبل، مشيراً إلى أنهم أعادوا تقييم القواعد الواجب اتباعها.

وأكد يازجي على أن المدينة أصبحت بكامل جاهزيتها لاستقبال ضيوف العام الجديد، قائلاً: "نتوقع أعداداً كبيرةً من الضيوف في عطلة نهاية الأسبوع التي تصادف حلول رأس السنة الجديدة. نعتقد أنه سيكون لدينا ليلة مميزة من البهجة والمرح ولكن مع مراعاة قواعد السلامة".

وأوضح أن ورشات العمل والمؤتمرات التي تقام في الولاية من شأنها أن تزيد من أعداد الوافدين والضيوف إضافة إلى العطلة.

وتحدث يازجي عن الأمل الكبير الذي يتطلع إليه قطاع السياحة عام 2022، مضيفاً أنهم يتوقعون أن يبدأ الموسم في أبريل/نيسان من العام المقبل.

وأضاف :"سنتخذ عدة إجراءات مع الشرطة والدرك وخفر السواحل وفرق إنفاذ القانون ووحدات البلدية لحماية المواطنين والضيوف. وقد أتممنا بالفعل مراجعة الإجراءات اللازمة، وسنراجعها مرة أخرى الأسبوع المقبل. لا نتوقع حدوث أي مشاكل في قطاع السياحة أو في مسار الحياة الطبيعية في المدينة. ووفقاً للقواعد الحالية، يجب إيقاف تشغيل الموسيقى بحلول الساعة 12 عند منتصف الليل، لكن العاملين في قطاع السياحة طلبوا تأجيل ذلك لساعة متأخرة أكثر، وسننقل طلبهم إلى أنقرة للدراسة".

وأكد أن الفحوصات اللازمة للفنادق والمواقع الأخرى ستجرى من قبل فرق الأمن والدرك ليلة رأس السنة دون إزعاج الزوار.

وتحدث أيضاً أولكاي كاتماجا رئيس جمعية مديري الفنادق المحترفين في تركيا، قائلاً إن السياح من روسيا وأوكرانيا والدول الأوروبية يواصلون التدفق إلى أنطاليا.

وفي تأكيده على كثافة السياح العالية المتوقعة في عطلة العام الجديد، قال كاتماجا: "هناك طلب كبير من السوق المحلية، يمكننا القول أن معظم المرافق التي تقدم عروضاً فنية ممتلئة. ومع تساقط الثلوج، زاد الطلب بشكل كبير للغاية على منتجعات التزلج".

وأضاف أن تصادف ليلة رأس السنة الجديدة مع يوم الجمعة آخر أيام العمل الأسبوعية هذا العام، قد زاد بالفعل من إقبال السياح المحليين.