تركيا.. مركز "جبيل تبه" للتزلج في قارص يستعيد نشاطه

استعاد مركز "جبيل تبه" للتزلج في ولاية قارص، شمال شرقي تركيا، نشاطه الموسمي، الأسبوع الحالي، وذلك إثر هطول كثيف للثلوج على المنطقة.

ويضم المركز 10 مضامير للتزلج يبلغ إجمالي طولها على منحدرات الجبل 33 كيلومترا، لتكون مقصدًا مناسبًا لهواة التزلج.

واستكمل المشرفون على المركز، كافة التحضيرات اللازمة للموسم الجديد.

وفي حديثه للأناضول، قال كمال سونماز، المدير العام لفندق بمركز "جبيل تبه"، إن المنطقة شهدت مؤخراً هطولاً كثيفاً للثلوج.

وأضاف أن كمية الثلوج التي هطلت، تكفي حالياً لانطلاق موسم التزلج في المركز.

هذا ويعد مركز "جبيل تبه" من أبرز وجهات التزلج في تركيا، حيث يقدم لزواره أنشطة مختلفة في موسم الشتاء.

ويقع "جيبل تبه" بين غابات "صاري تشام"، على جبل "جامورلو"، بقضاء "صاري قاميش"، على ارتفاع ألفين و634 مترًا عن مستوى سطح البحر.