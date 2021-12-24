تركيا.. مركز "يلديز تبه" للتزلج يستعد لاستقبال زواره

يستعد مركز "يلدز تبه" للتزلج في ولاية تشانقيري شمالي تركيا، لاستقبال زواره خلال عطلة رأس السنة.

وقبيل فترة قصيرة من حلول رأس السنة الميلادية، شهدت أغلب الفنادق في مركز "يلديز تبه"، نسبة حجوزات كبيرة سواء من الزوار المحليين أو الأجانب.

وقال إلهان ديكمان، مدير تشغيل المرافق في المركز، إن مضامير المركز جاهزة لاستقبال عشاق التزلج.

وأضاف أن الموظفين بالمركز يحرصون على تطبيق كافة الإجراءات الصحية التي تراعي منع تفشي فيروس كورونا، حرصا على سلامة السياح.

وأوضح أن مركز "يلديز تبه" للتزلج يعد واحدا من أهم الوجهات في منطقة شمال الأناضول، للراغبين في الاستمتاع بالثلوج وفصل الشتاء.