يشهد مركز "بالان دوكان" أحد أهم مراكز التزلج في تركيا، إقبالا كبيرا من السياح في أيام نهاية الأسبوع وقد أصبح بما يحتويه من الفنادق والمنشآت السياحية، مقصداً للسياح المحليين والأجانب.

ومن أبرز العوامل المساعدة على الإقبال الكبير على مركز "بلان دوكان" موقعه على بعد 20 كم من مطار ولاية أرضروم ومسافة 4 كم من مركز الولاية.

وفي حديثه للأناضول، السبت، أعرب عمر فاروق أولوداغ، أحد زوار المركز، عن سعادته الكبيرة بزيارته للمنطقة واستمتاعه بجمال منظر الثلوج.

وأوضح أن مركز "بالان دوكان" أحد الوجهات المهمة للسياح الراغبين في التزلج والتقاط الصور التذكارية وقضاء وقت ممتع، في عطلة نهاية الأسبوع.