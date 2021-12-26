بورصا.. ثلوج "أولو داغ" تجذب عشاق السياحة الشتوية

يشهد جبل أولوداغ في ولاية بورصا شمال غربي تركيا اقبالا متزايدا من عشاق السياحة الشتوية لا سيما في عطل نهاية الأسبوع,

ويعد أولوداغ من أشهر مراكز التزلج والسياحة الشتوية في تركيا، ويستقطب آلاف السياح كل عام.

ومع حلول عطلة نهاية الأسبوع في تركيا يومي السبت والأحد، تشهد المنطقة توافد أعداد كبيرة من الزوار، الراغبين بالاستمتاع بالتزلج على الثلوج.

وقال المواطن دوغان فهمي فورال، إنه يزور أولوداغ للمرة الأولى ولم يكن يتوقع رؤية هذا الازدحام الكبير.

وأعرب عن اعجابه الشديد بطبيعة المنطقة وجمالها، وأشار إلى أنه يحاول أن يتعلم التزلج.

فيما قال صبري أونن إن زيارة ألوداغ تجربة رائعة ونصح الجميع بزيارتها لاسيما هواة التزلج.