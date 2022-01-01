كبادوكيا تجذب السياح منذ فجر اليوم الأول في العام 2022

شهدت مدينة كبادوكيا الساحرة وسط تركيا، نشاطاً سياحياً منذ اليوم الأول من العام الجديد،

إذ تدفق السياح إلى المدينة مع بزوغ أول خيوط شمس اليوم الجديد، لاستقبال شروق شمس 2022 على المنطاد والاستمتاع بالمناظر التاريخية والطبيعية لكبادوكيا الواقعة بولاية نوشهير.

فيما آثر سياح آخرون ركوب الدراجات الجبلية، وخوض مغامرة تسلق المنحدرات الصخرية والتجول بين التلال التاريخية بالمنطقة.

وفي حديث للأناضول، قال نجات أوكسوز، وهو قائد منطاد في كباودكيا، إنه من الممتع ركوب المنطاد والصعود عاليا لمشاهدة الروائع الطبيعية في اليوم الأول من العام الجديد.

ولفت إلى انطلاق عشرات المناطيد في سماء كبادوكيا، وإجرائها بذلك استعراضا جويا يأسر الألباب.

وتعتبر كبادوكيا من المراكز السياحية الهامة في تركيا والعالم، لما تتمتع به من مزارات سياحية ذات شهرة عالمية واسعة.

وتشكّلت المدينة الصخرية منذ آلاف السنين من الحمم البركانية والرماد، على جبال أرجييس وحسن داغ وغولّوداغ على امتداد واسع بين عدة ولايات، لذا فهي تضم اليوم "مداخن الجن"، ووديانا مغلقة بتكوينات صخرية طبيعية، ومدنا تحت الأرض، فضلا عن أديرة تاريخية.