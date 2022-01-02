في أنقرة.. أطول حوض أسماك داخل مركز تسوق في تركيا

يمكن للمقيم في العاصمة أنقرة أو للزائر أن يشاهد فيها أطول حوض سمك داخل مركز تسوق، الذي أصبح إحدى الوجهات الرئيسية في المدينة.

حوض السمك يبلغ طوله 98 مترا ويحتوي على 5 ملايين لتر من المياه، فيما يحتوي بداخله على 12 ألف نوع من الكائنات البحرية.

وإلى جانب استقطابه عشاق الكائنات البحرية، يشهد حوض الأسماك أجواء وطقوسا أخرى مثل حفلات الزواج، والاحتفال بأعياد الميلاد وغيرها من المناسبات الخاصة.

وفي حديثه للأناضول، قال سردار دمير، مدير الشركة التي تشرف على تشغيل حوض الأسماك، إن الأخير افتتح في أبريل/ نيسان 2012.

وأضاف أن الحوض يستقبل يوميا مئات الزوار من سكان وزوار العاصمة أنقرة.