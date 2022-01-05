قونية.. حديقة الفراشات الاستوائية تستقبل 375 ألف سائح في 2021

استقبلت حديقة الفراشات الاستوائية في ولاية قونية وسط تركيا، 375 ألفا و504 سياح خلال العام الماضي.

الحديقة التابعة لبلدية سلجوق والتي يقصدها السياح المحليون والأجانب، تعد الوحيدة من نوعها في تركيا ومن الحدائق المعدودة في أوروبا.

وذكرت بلدية سلجوق في بيان الأربعاء، أن الحديقة استقبلت أكبر عدد من الزوار بعد متحف جلال الدين الرومي "مولانا" الذي استقبل أكثر من 507 آلاف زائرا خلال 2021.

وأوضح البيان أن مساحة الحديقة تبلغ 7 آلاف و600 متر مربع، والمساحة المخصصة للمشي تبلغ 3 آلاف و500 متر مربع.

وأضاف أن الحديقة تستضيف 20 ألف فراشة من 40 نوعا، وحوالي 195 نوعًا من النباتات الاستوائية.

ويحرص المشرفون على الحديقة على إبقاء درجة الحرارة فيها عند 28 مئوية، ومعدل رطوبة 80 بالمئة، وهي الظروف الأكثر مناسبة لعيش تلك الحشرات الفريدة من نوعها.

الحديقة التي تم افتتاحها في 2015، تخضع حاليا لأعمال صيانة وستفتح أبوابها أمام الزوار في 22 يناير/كانون الثاني الحالي.