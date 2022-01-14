تركيا مرشحة للحصول على 10% من الإيرادات العالمية الخاصة بسياحة الدراجات

قال وزير الثقافة والسياحة محمد نوري إرسوي في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس، إن تركيا تستعد للحصول على 10% من الإيرادات العالمية من سياحة الدراجات.

وفي معرض حديثه لقناة "خبر" المحلية أكد الوزير أن تركيا أقامت أفضل مسارات لركوب الدراجات، مضيفاً أن الأعمال لا زالت مستمرة من أجل "إنشاء المزيد من طرق الدراجات مع اتخاذ ما يلزم من ترتيبات البنية التحتية الضرورية".

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت أيضاً برنامجاً جديداً لإصدار شهادات معتمدة للمسارات الملائمة للدراجات. مشيراً إلى هدف عائدات السياحة في تركيا لعام 2022، وقال إن الهدف هو 35 مليار دولار، بما في ذلك نشر السياحة إلى 81 ولاية في تركيا.

كما نوّه إرسوي بوجود منشآت مستدامة وصديقة للبيئة تابعة لوزارة الثقافة والسياحة، مضيفاً أن عدد هذه المنشآت بلغ 451. ومضى بالقول أن تركيا ستُخضع هذه المنشآت للتصديق تدريجياً وفق " أهداف 2023 و2025 و2030".

وأكد أن عام 2019 كان عاماً قياسياً بالنسبة للسياحة في تركيا، حيث بلغ عدد السياح حوالي 51.7 مليون سائح، بإجمالي إيرادات 34.5 مليار دولار. وأنه بسبب جائحة الفيروس المستجد، انخفض عدد السائحين عام 2020 إلى 16 مليوناً وإجمالي الدخل إلى 12 مليار دولار.

لكن أعداد السائحين عادت إلى الارتفاع مع انحسار الوباء تدريجياً، حيث وصلت عام 2021 إلى 29 مليوناً، وارتفعت الإيرادات السنوية إلى 24 مليار دولار في ذلك العام.

وختم الوزير حديثه بالقول أنه اعتباراً من عام 2023 سيتم تغيير اسم "شهادة السياحة الآمنة"، إلى "شهادة السياحة الآمنة والخضراء".