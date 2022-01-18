زراعة الشعر في تركيا تستقطب الأوروبيين في المقام الأول

صرح رئيس جمعية السياحة الطبية في تركيا بأن 70 بالمئة من إجمالي القادمين إلى تركيا بهدف زراعة الشعر هم من الأوروبيين.

وأضاف سروت ترزيلار، في حديثه للأناضول، الثلاثاء، أن الأوروبيين يأتون إلى تركيا لزراعة الشعر، في مجموعات من 5 أو 10 أشخاص.

وأوضح أن القادمين من البلدان العربية إلى تركيا من أجل زراعة الشعر، يشكلون 30 بالمئة.

وفي سياق متصل، قال ترزيلار إن تركيا حققت طفرة كبيرة خلال العقد الأخير، في مجال السياحة الطبية.

وأشار إلى أن عائدات السياحة الطبية بلغت 2.1 مليار دولار العام الماضي 2021.

وأكد أنهم يهدفون لتحقيق عائدات بقيمة 5 مليارات دولار، في مجال السياحة الطبية بحلول نهاية عام 2022.