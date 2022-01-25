مع سقوط الثلوج.. مزرعة حيوانات بأنقرة تعود بزوارها إلى 100 عام

مع هطول الثلوج التي رسمت لوحة فنية رائعة، أقبل الكثير من سكان العاصمة أنقرة وضواحيها لزيارة مزرعة حيوانات " ألطن كوي"، لتقديم الطعام والتقاط الصور مع الحيوانات المختلفة خاصة الغزلان.

وجسدت تلك المزرعة الفريدة الحياة الريفية التي سادت قبل 100 عام خاصة مع كثافة الثلوج، حيث تضم غزلاناً وخيولاً وأبقاراً وكلاباً، إضافة إلى الأغنام والدواجن.

ورغم التنوع المميز الذي تحويه المزرعة إلا أن الغزلان تحظى باهتمام خاص من قبل الزوار، حيث يقدمون الطعام لها ويلتقطون الصور التذكارية.

وقال يوسف دوملو بنار، مسؤول المزرعة، إن الأخيرة تكتسي حلة مختلفة في كل موسم، وتشكل أجواء تجذب الزوار من كل مكان، لافتاً أن الإقبال يزيد على المزرعة عقب سقوط الثلوج، مرجعاً السبب في ذلك اشتياق الناس للحياة الريفية البسيطة والتي كانت سائدة قبل قرن من الآن.