هضبة باغباشي التركية.. وجهة الباحثين عن متعة الثلج

تعد هضبة باغباشي التابعة لولاية دنيزلي وسط تركيا، وجهة أساسية للباحثين عن فرصة الاستمتاع بالثلوج في الشتاء.

وتقع هضبة باغباشي على ارتفاع 1400 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتبع لمنطقة باموق قلعة، ويمكن الوصول إليها بواسطة خط التلفريك، أو بواسطة الحافلات.

وتتيح الهضبة لزوارها فرصة قضاء ممتعة في أحضان الطبيعة الخلابة، والمشاركة في أنشطة عدة مثل ركوب الأحصنة أو التزلج على الثلج.

وفي حديث مع وكالة الأناضول، قال محمد أطان، وهو أحد أصحاب المقاصف (المنشآت) السياحية بالمنطقة، إن المقصف يجذب السياح على مدار العام.

وأضاف أن المنطقة تعج بالزوار هذه الأيام بسبب بدء العطلة الانتصافية.

بدوره، أعرب السائح الوافد من ولاية موغلا إنغين لوت أوغلو، عن بالغ إعجابه بالمنطقة، موضحا أنه يزورها للمرة الأولى