قطاع السياحة في تركيا ينمو بنسبة 103 بالمئة عام 2021

حقق قطاع السياحة تركيا نمواً بنسبة 103 بالمئة عام 2021، مقارنة بالعام الذي قبله.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، بلغت عائدات تركيا من السياحة، 24 مليارا و482 مليونا و332 ألف دولار.

وبلغ متوسط حجم نفقات السائح الواحد، العام الماضي 66 دولارا، فيما أنفق السياح الأجانب ما معدّله 73 دولاراً في الليلة الواحدة، للمبيت.

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي عدد السياح الذين زاروا تركيا العام الماضي، 30 مليونا و38 ألفا و961 زائرا، محققاً نمواً بنسبة 88.08 بالمئة مقارنة بـ 2020.

وأفادت وزارة الثقافة والسياحة التركية، في بيان صادر عنها الاثنين، أن عدد السياح الأجانب فقط ممن زاروا تركيا، حقق نمواً بنسبة 94.6 بالمئة خلال العام الفائت.

وتصدر الروس قائمة السياح الأجانب الأكثر زيارة إلى تركيا، بواقع 4 ملايين و694 ألفا و422 زائرا، أي بزيادة بلغت 175.73 بالمئة عن العام الذي قبله.

وحل السياح الألمان في المركز الثاني بـ 3 ملايين و85 ألفا و215، ثم الأوكرانيين بمليونين و60 ألفا و8 زوار