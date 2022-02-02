ماغنيسيا "مدينة السباقات" موطن الملعب الأطول بقاءً في الأناضول

عُرفت مدينة ماغنيسيا القديمة، التي تقع في منطقة غرمنجيك في ولاية أيدين غرب تركيا، باسم "مدينة السباقات" وجذبت العديد من الزوار بسبب كثرة الأحداث الرياضية التي نُظمت فيها خلال العصور القديمة. ولا تزال المدينة القديمة تحظى بأولوية على قائمة سفر الكثيرين، حيث تجذب الزوار بملعبها الرائع الذي استقبل في الماضي الألعاب الرياضية ومباريات المصارعة وسباقات العربات.

ويُعتقد أن مدينة مغنيسيا القديمة تأسست على يد قبيلة ماغنيتس اليونانية التي تنحدر أصولها من ثيساليا. وكانت مغنيسيا تقع في أيونيا المنطقة القديمة في الجزء الأوسط من الساحل الغربي للأناضول.

وقام فريق أثري ألماني بقيادة كارل هيومان بإجراء الحفريات الأولى في مغنيسيا بين عامي 1891 و 1893، واستمر العمل 21 شهراً وكشف جزئياً عن المسرح ومعبد أرتميس والأغورا ومعبد زيوس والبرلمان حيث كان يلتقي المسؤولون الحكوميون. وفي عام 1984 استؤنفت أعمال التنقيب في الموقع من قبل أورهان بينغول من جامعة أنقرة الذي كشف مع فريقه تدريجياً عن الملعب القديم للمدينة على مدار سنوات عديدة من العمل.

ويعد الاستاد الذي يتسع لـ30 ألف مقعداً أحد أكثر الملاعب القديمة فخامةً والأطول بقاءً إذ تمت المحافظة عليه جيداً في الأناضول. ويبلغ طول مضمار ملعب مغنيسيا الذي يُعتقد أنه كان يستخدم حتى القرن الثالث الميلادي، 189 متراً. وهو يقع في الجزء الجنوبي من المدينة القديمة، ويضم أكثر من 150 نقشاً بارزاً على ساحته وجدران منصته. وتصور هذه النقوش عموماً المتنافسين وأنواع المسابقات والجوائز التي كانت تمنح فيها.

ومن المثير للاهتمام، أن ملعب مغنيسيا يحتوي على آلاف المقاعد الرخامية، وتم تحديد صفوف المقاعد مسبقاً وفق التقسيم الطبقي الذي كان شائعاً أو وفق أفضلية وأهمية الأسعار على غرار نظام اليوم. وتظهر معظم النقوش الموجودة في الملعب أن المجموعات المهنية لديها أماكن خاصة فيه. وبالرغم من أننا لا نستطيع تحديد تواجد التجار في الملاعب اليوم، إلا أن الحفريات في مغنيسيا كشفت أن الحرفيين والجمعيات المهنية جلسوا في أماكن مخصصة لهم لمشاهدة المسابقات في العصور القديمة.

كما خصص قسم منفصل لذوي الاضطرابات النفسية، ما يؤكد أن سكان مغنيسيا لم يستبعدوهم من الحياة الاجتماعية بل على العكس من ذلك، سمحوا لهم بمشاهدة المباريات في قسم خاص.

علاوة على ذلك، كشفت الحفريات عن حقيقة أن مشجعي فريق أفسس الذين كانوا يحضرون لدعم منافسيهم، خُصص لهم قسم يتسع لـ 2500 شخص وكتب على المقاعد "هذه المقاعد مخصصة لأولئك الذين أتوا من أفسس"، ما يعطي فكرة عن أسس ثقافة التشجيع الرياضي التي بقيت حتى يومنا هذا.