"متحف حفصة سلطان" بمانيسا.. يكشف طرق العلاج قبل نحو 5 قرون

في ولاية مانيسا التركية الواقعة غرب البلاد، يستطيع هواة التاريخ القيام بجولة زمنية في حقب تاريخية مختلفة، للتعرف على طرق العلاج التي اُستخدمت قبل نحو خمسة قرون.

إذ يقع في المدينة متحف "دار الشفاء حفصة سلطان"، الذي يعرض تاريخ الطب. وقد أنشأته عام 1539 عائشة حفصة سلطان (1479 - 1534)، والدة السلطان العثماني سليمان القانوني، كجزء من وقف السلطانة الذي يضم مسجدًا ومدرسة يحملان نفس الاسم.

وفي عام 2013، تم تحويل دار الشفاء إلى متحف للتاريخ الطبي، وإلحاقه بجامعة مانيسا جلال بايار الحكومية، من أجل تزويد عشاق التاريخ بمعلومات وافية عن طرق العلاج المستخدمة في الماضي.

وفي متحف التاريخ الطبي الذي استخدم مستشفى لعدة قرون، تعرض الأدوات والأدوية المستخدمة في مجال الطب خلال العهد العثماني.

ويحتوي المتحف على رسوم متحركة وتماثيل مصنوعة من شمع العسل، تشرح طريقة تحضير حلوى معجون مسير أحد الحلويات التقليدية التي تشتهر بها مانيسا، وتطبيق بعض طرق المعالجة في الماضي.

كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المخطوطات القديمة المتعلقة بتاريخ الطب.

ويوفر المتحف لزواره فرصة القيام بجولة في المبنى التاريخي، حيث كان يعالج المرضى النفسيون عن طريق الحرف اليدوية والموسيقى والاستماع لخرير الماء.

من جانبه قال رئيس جامعة مانيسا جلال بايار الحكومية، أحمد أتاج، إن المتحف الذي يفتح أبوابه أمام الزوار منذ 9 سنوات، هو أول متحف تخصصي في مانيسا.

وذكر أتاج، أن ملكية المبنى التاريخي نقلت من المديرية العامة للأوقاف إلى الجامعة في عام 2010، موضحاً أن عدد زوار المتحف الذي استضاف ما معدله 100 ألف زائر سنويًا خلال السنوات الماضية، شهد العام الماضي انخفاضًا بعدد الزوار إلى 25 ألفًا زائر بسبب إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

وأفاد أتاج بأنهم يتوقعون أن يشهد المتحف ارتفاعًا في عدد الزوار خلال العام الجاري، مشيرًا أن عدد الزوار قد يصل حتى نهاية عام 2022 إلى 150 ألف زائر.

وتابع: "المتحف يوفر معلومات وافية عن طريقة تحضير حلوى معجون مسير التي تشتهر بها ولاية مانيسا، كما يوفر المتحف معلومات مهمة عن طرق ووسائل إجراء العمليات الجراحية في العهد العثماني، وكذلك معلومات تشمل حقلي الصيدلة والطب".

وقال أتاج إن المتحف يوفر لزواره أيضًا فرصةً ثمينة للقيام بجولة زمنية في حقب تاريخية مختلفة، والتعرف على طرق العلاج المستخدمة قبل نحو خمسة قرون، بما في ذلك طرق ووسائل تحضير الأدوية، وتحضير المُرَكّبات الكيميائية باستخدام الأعشاب الطبية.

ونوه بأن المبنى التاريخي (دار الشفاء) وفر مجموعة واسعة من الخدمات الطبية خلال العهد العثماني، حيث كان المكان الذي يحضر به الأدوية باستخدام الأعشاب الطبية، وتقدم للمرضى مجانًا.

وأردف: "مبنى دار الشفاء شهد في العهد العثماني إجراء مجموعة من العمليات الجراحية المعقدة وفق منظور ذلك العصر، بما في ذلك جراحة العيون، كما استخدم أحد أقسامه مصحةً للمرضى النفسيين فكانوا يتلقون العلاج بالموسيقى وممارسة الحرف اليدوية والاستماع لخرير الماء".