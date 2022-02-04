أكثر من 88 ألف سائح استقبلتهم كبادوكيا التركية خلال يناير

استضافت منطقة كبادوكيا الأثرية بولاية نوشهير وسط تركيا، أكثر من 88 ألف سائح خلال يناير/ كانون الثاني 2022.

وذكرت ولاية نوشهير في بيان الجمعة، أن المنطقة الأثرية استقبلت 88 ألفا و677 زائرا محليا وأجنبيا في يناير.

وأوضحت أن متحف "غورامه" في الهواء الطلق، تصدر المناطق الأثرية الأكثر زيارة بواقع 26 ألفا و876 زائرا.

وتشتهر كبادوكيا المدرجة على لائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، بمدنها تحت الأرض و"مداخن الجنيات" أو ما يطلق عليه في الصحارى العربية "موائد الشيطان"، والتي تشكلت نتيجة عوامل النحت والتعرية.

وإضافة إلى الأماكن التاريخية، يستمتع السياح المحليون والأجانب برؤية مناظر المنطقة الخلابة من السماء، بواسطة رحلات المناطيد.

وتنتشر في كبادوكيا نماذج معمارية عتيقة من البيوت والكنائس التي نحتتها الشعوب القديمة في الصخر، وبقيت شاهدة على حضارة عصرها.