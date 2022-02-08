ولاية أقسراي التاريخية تستهدف مليوني سائح هذا العام

مع ازدهار موسم السياحة بولاية أقسراي التركية، الواقعة وسط البلاد، تستهدف المدينة جذب مليوني سائح مع نهاية العام الحالي، وذلك بفضل معالمها الأثرية والطبيعية التي تشتهر بها.

ومن أبرز معالم الولاية، وادي إهلارا المعروف بلؤلؤة كابادوكيا، وكاتدرائية سليمة، وخانات السلطان، ومتحف صومونجو بابا، إضافة إلى جبل حسن الذي بات مؤخراً إحدى الوجهات الرئيسية للقفز المظلي.

واستقبلت Hقسراي العام الماضي، قرابة مليون سائح بالرغم من جائحة كورونا.

وقال نور الله جميل أرجياس، قائم مقام قضاء غوزاليورت: "إن المشاريع المتواصلة في الولاية، تهدُف لاكتشاف وإبراز ثراءها الثقافي والسياحي".

وأضاف أن قضاء غوزاليورت جنة سياحية، نظراً لكثرة المعالم السياحية والثقافية والأثرية فيها.

من جانبه قال ريتشار تورن بوثان، إنه جاء من كندا لزيارة المنطقة واكتشاف معالمها، وأشاد بجمال وادي إهلارا، وثرائه التاريخي والأثري.

ويبلغ طول وادي إهلارا نحو 18 كم، وهو من أطول الأخاديد الجبلية في العالم، فضلا عن كونه مركزا دينيا في الفترات الأولى للمسيحية.