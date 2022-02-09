استئناف رحلات العبارات من تركيا إلى الجزر اليونانية

عادت خدمات العبارات المائية بين تركيا والجزر اليونانية في بحر إيجه للعمل من جديد، بعدما توقفت لمدة عامين بسبب إجراءات كوفيد-19، وفقاً لما صرح به مسؤولو القطاع يوم الثلاثاء.

وقال "يوسف أوزتورك" رئيس غرفة الشحن في ولاية إزمير غرب تركيا، إنه مع استئناف خدمات العبارات، ستنتعش السياحة البحرية في المنطقة بعد أن اقتربت من التوقف التام.

وكانت أثينا رفعت القيود المفروضة على بوابات الحدود البحرية اعتباراً من 7 فبراير/شباط الجاري، مما سمح بإعادة تشغيل العبارات ورحلات اليخوت.

ومن المتوقع في الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن المتطلبات الصحية وإجراءات الفيروس التي سيتبعها المسافرون على خدمات النقل البحري المستأنفة.

وأشار "أوزتورك" إلى أن إعادة خدمات العبارات المائية جاء تلبية لطلب القطاع، الذي تقدم به في منتدى السياحة التركي اليوناني التاسع، والاجتماع السياحي المشترك الرابع الذي عقد في إزمير في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي بمشاركة وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي ونظيره اليوناني فاسيليس كيكيلياس. مؤكداً أن أعضاء الصناعة واجهوا خلال هذين العامين تحديات كبيرة، قبل أن يحصلوا أخيراً على النتيجة التي كانوا ينتظرونها.

وأضاف: "يتطلع التجار في الجزر اليونانية على وجه الخصوص، إلى السياح الأتراك" مشيراً إلى أن كلا البلدين سيستفيدان بشكل كبير من إعادة تشغيل الطريق البحري.

وأكد "أوزتورك" أن قرار بدء الإبحار في العبارات واليخوت التجارية والخاصة في وقت تنشط فيه أيضاً سياحة الرحلات البحرية في البحر الأبيض المتوسط، من شأنه أن يخلق انتعاشاً كبيراً في السياحة البحرية في موسم 2022.

يذكر أن العبارات المائية نقلت قبل قيود الفيروس المستجد، ما يقرب من مليون مسافر سنوياً بين المدن السياحية ذات البوابات الجمركية في ولايات إزمير وموغلا وباليكسير والجزر اليونانية.