سفير تشيكيا في أنقرة: تركيا من الوجهات السياحية المفضلة للسياح التشيك

أشاد سفير تشيكيا لدى أنقرة بافل فاسيك بالغنى السياحي في تركيا، مشيرًا إلى أنها من الوجهات السياحية المفضلة للسياح التشيك.

جاء ذلك في حديثه للأناضول، على هامش زيارته لمركز "أرجياس" للتزلج في ولاية قيصري وسط تركيا، ضمن أيام الرياضات الشتوية التشيكية.

وأعرب السفير التشيكي عن رغبته في رؤية العديد من المراكز السياحية في تركيا، وفي مقدمتها أنطاليا وكبادوكيا.

وأكد أن تركيا تتميز بالثراء السياحي، فهي تضم وجهات سياحية مختلفة ومتميزة على مدار مواسم العام الأربعة.

وأشار إلى أن تركيا من بين الوجهات السياحية المفضلة لسياح بلاده، لافتاً إلى أن 250 ألف تشيكي زاروها خلال العام الذي سبق ظهور جائحة كورونا.

وشدد فاسيك على أن عدد السياح التشيكيين المقبلين على تركيا، سيتجاوز هذا العدد قريباً.