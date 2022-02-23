السياحة العلاجية في أوروبا تتحول إلى تركيا

قال علي ياقوت المدير العام لموقع healthineverywhere.com المتخصص بتقديم معلومات حيوية حول الخدمات المختلفة التي توفرها المؤسسات الصحية الرائدة في تركيا، أن السياحة العلاجية في أوروبا تتجه بقوة نحو تركيا التي باتت العديد من ولاياتها تقدم خدمات السياحة العلاجية للأجانب وعلى رأسها إسطنبول وأنطاليا وأنقرة.

وأضاف أنه يمكن للراغبين بالعلاج اختيار الخدمات الصحية المناسبة لهم على صفحة الموقع الالكتروني، مشيراً إلى أن

المؤسسة تقدم بالإضافة إلى ذلك، الدعم لمن يحتاجون إلى الإقامة والنقل والترجمة الفورية.

وبلغت واردات السوق العالمي من السياحة العلاجية مؤخراً 100 مليار دولار سنوياً، مع إنفاق متلقي الخدمات الصحية والمرافقين لهم ما يقدر وسطياً بـ 10.000 دولار للفرد. وتتراوح الخدمات العلاجية بين صحة الأسنان وزراعة الشعر والمنتجعات الحرارية والجراحات التجميلية.

واحتلت تركيا موقع الصدارة في السياحة العلاجية بأسعار تنافسية ومعدلات تشغيل ناجحة، إضافةً إلى تراثها الغني كوجهة ثقافية للسياح. وأصبحت اليوم تقدم خدمات طبية لحوالي 1.2 مليون سائح من أوروبا.

ويختار السياح الأجانب الذين يأتون إلى تركيا غالباً الجراحة التجميلية وزراعة الشعر وجراحة القلب وجراحة العظام والأورام وصحة الأسنان والتخصيب المخبري.

وأوضح ياقوت أن عدد الزوار البريطانيين القادمين إلى تركيا من أجل السياحة العلاجية يتزايد كل عام، حيث ارتفع من بضعة آلاف عام 2010 إلى عشرات الآلاف اليوم.

وأضاف: "تركيا واحدة من أفضل 10 دول يحصل فيها المواطنون البريطانيون على العلاج الطبي. ومع انحسار الوباء وتنامي البنية التحتية الطبية في تركيا وتميزها في الفنادق والضيافة، سيتغير ترتيب البلاد في فترة زمنية قصيرة، إذ تهدف تركيا إلى الوصول المراكز الخمسة الأولى. ومن خلال موقعنا الإلكتروني نعمل على زيادة إمكانات السياحة العلاجية بين البلدين". موضحاً أن مجموعة من أطباء المملكة المتحدة وأيرلندا سيأتون إلى تركيا في شهر مارس/آذار للتدريب.