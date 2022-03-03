أكثر من 791 ألف زائر استقبلتهم إسطنبول خلال يناير

استقبلت مدينة إسطنبول 791 ألفا و578 زائرا خلال يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

وبحسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة في المدينة، فقد زاد عدد زوار إسطنبول 136 بالمئة خلال يناير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

ووصل 788 ألفا و726 زائرا إلى إسطنبول جوا، فيما قدم إليها ألفان و852 شخصا عبر البحر.

وفيما يتعلق بجنسيات الزوار، حل الروس في المركز الأول ضمن قائمة أكثر الأجانب زيارة إسطنبول، وذلك بواقع 86 ألفا و977 زائرا.

وفي المركز الثاني حل السياح الإيرانيون بـ 67 ألفا و95، ثم الألمان 59 ألفا و731 زائرا.

واستقبلت إسطنبول في يناير الماضي، زوارا من 190 دولة.