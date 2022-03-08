مليون و300 ألف زائر يتوافدون على "غوبكلي تبه" منذ افتتاحه رسميا

حظي موقع غوبكلي تبه الأثري بولاية شانلي أورفة التركية، بإقبال محلي وأجبني كبير منذ افتتاحه، حيث استقبل حتى الآن 1.3 مليون زائر.

وفي الثامن من مارس/ آذار 2019، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غوبكلي تبه، ليعلن تلك السنة "عام غوبكلي تبه" في البلاد.

ويعد غوبكلي تبه من أقدم دور العبادة على وجه الأرض، واكتشف عام 1963 على يد باحثين من جامعتي إسطنبول وشيكاغو الأمريكية، واستمرت أعمال الحفر والبحث فيه نحو 54 عاما.

وفي 1995، تم اكتشاف العديد من الآثار بالمنطقة، بينها مسلات حجرية على شكل () تعود للعصر الحجري الحديث، يبلغ طولها بين 3 و6 أمتار ووزنها بين 40 و60 طنا عليها رسوم وأشكال حيوانية، وتماثيل بشرية.

وفي عام 2018، أُدرجت منطقة "غوبكلي تبه" ضمن قائمة يونسكو للتراث العالمي، ولا تزال تشكل موضوعا للعديد من الكتب والأفلام والوثائقيات والمسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة.

من جانبه قال جلال أولوداغ، مدير متحف الآثار في شانلي أورفة، إن "غوبكلي تبه" يرجع تاريخه إلى 12 ألف عام

وأضاف أن الموقع الأثري حظي بزيارة 1.3 مليون زائر منذ افتتاحه رسمياً قبل ثلاث سنوات، وأوضح أن الموقع حظي أيضاً بزيارة قرابة مليون شخص على الواقع الافتراضي.