تركيا.. مشاهد جوية لـكبادوكيا مكسّوة بالثلوج

اكتست منطقة "كبادوكيا" السياحية بكسوة بيضاء، الأحد، عقب تساقط الثلوج عليها بكثافة.

كبادوكيا الواقعة بولاية نوشهير، وسط تركيا والمدرجة على لائحة التراث العالمي لدى منظمة يونسكو، تشتهر بمدنها تحت الأرض و"مداخن الجنيات" أو ما يطلق عليه في الصحارى العربية "موائد الشيطان"، والتي تشكلت نتيجة عوامل النحت والتعرية.

وشهدت كبادوكيا، الليلة الماضية، تساقطاً كثيفاً للثلوج والتي غطّت معالمها الأثرية والتاريخية بالبياض.

ورصدت عدسة الأناضول من الجو "كبادوكيا" وهي مغطاة بالثلوج.

وفي حديثه للأناضول، قال أوزاي أونور، رئيس غرفة المرشدين السياحيين في نوشهير، إن تساقط الثلوج على "كبادوكيا" خلّف لوحة فنية طبيعية للمنطقة.

وأضاف أن الثلوج التي غطّت كافة أنحاء المنطقة، خلقت فرصة إضافية للسياح لالتقاط الصور التذكارية أمام المعالم الأثرية المكتسية بالبياض.