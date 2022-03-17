مدينة "آني" التركية القديمة تستعيد موسمها السياحي الشتوي المميز

تستمر أطلال آني Ani الشهيرة في ولاية قارص شمال شرق تركيا في جذب العديد من الزوار بمبانيها التاريخية ومناظرها الطبيعية البيضاء المغطاة بالثلوج شتاءً.

ويحمل قطار الشرق السريع برحلاته التي صارت مشهورة في كل وسائل التواصل الاجتماعي، السياح المحليين والدوليين لزيارة آثار المدينة القديمة والتمتع بمناظرها الشتوية الساحرة، حيث زارها 34.500 شخص في أول شهرين من عام 2022.

وكانت المدينة القديمة أُغلقت أمام الزوار لمدة 4 أشهر تقريباً عام 2021 كجزء من إجراءات كوفيد-19. وبعد رفع حظر الزيارة، بدأ السياح بالتوافد من جديد على مدينة "آني" للاستمتاع بالتاريخ والطبيعة التي لا تزال مغطاة بالثلوج رغم اقتراب فصل الربيع بسرعة.

وشهدت "آني" التي استضافت 66.200 زائر العام الماضي عندما كانت مفتوحة للسياح، أكثر من نصف إجمالي عدد السياح العام الماضي في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط فقط من هذا العام.

وفي حديثه أمام الصحافة المحلية قال "أولكو يوكسال" أحد الزوار من أنقرة: "آني مدينة جميلة جداً. لم أكن أعرف أنها كبيرة. لقد زرت العديد من الأماكن التاريخية لكن هذه المدينة مختلفة تماماً عن غيرها. أشعر أني جئت إلى مكان مميز إذ أن المكان جميل جداً بطبيعته وتاريخه وهو رائع بكل ما تعنيه الكلمة".

وأضاف: "نحن قريبون جداً من السماء ونكاد نلمس الغيوم. وعندما تلتقي هذه المناظر الطبيعية بغنى التاريخ نشعر أننا نعيش لحظات لا تُنسى. وأنصح الجميع بزيارة هذا المكان وزيارة قارص".

أما "ميكائيل أياظ" وهو سائح محلي آخر فقال إنه سيأتي ويزور آثار "آني" كلما سنحت له الفرصة. وصرح بأنه محظوظ لأنه زار هذه المباني التاريخية في قارص وأعرب عن غبطته أهالي المدينة لأنهم يتواصلون مع التاريخ بشكل مباشر.

وتضم المدينة القديمة بالإضافة إلى المباني الدينية مثل الكنائس والكاتدرائيات، صروحاً معمارية إسلامية مثل أول مسجد تركي في الأناضول. وقد أضيفت "آني" إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2016.

وتوفر قارص المغطاة ببطانية بيضاء معظم أيام العام بسبب تساقط الثلوج، لزوارها المحليين والأجانب جمالاً يشبه الحكايات الخيالية، بتاريخها وطبيعتها وثرائها الثقافي.

وتقع المدينة القديمة على بعد حوالي 42 كيلومتراً من وسط قارص، وهي واحدة من أكثر المناطق شعبية للسياحة الشتوية مع بحيرة "تشيلدير" المغطاة بالجليد في الشتاء، بالإضافة إلى مركز "جبل تِبِة" Cıbıltepe للتزلج وحركة القطارات المستمرة التي تقدم رحلة ذات مناظر خلابة للركاب.

وتهدف أطلال "آني" التاريخية المعروفة باسم "المدينة ذات 1001 كنيسة" و"المدينة ذات 40 بوابة" و"مهد الحضارات" من أكثر الأماكن السياحية جذباً، إلى استضافة مليون سائح سنويًا من خلال زيادة عدد الزوار كل يوم.

كما تُعرف المدينة بأنها نقطة الدخول الأولى من القوقاز إلى الأناضول وهي موطن للعديد من صروح العمارة الإسلامية من القرنين الحادي عشر والثاني عشر.

وظلت المدينة منذ تأسيسها موطناً للعديد من الحضارات من الإمبراطوريات الساسانية والبيزنطية إلى السلاجقة والإمبراطورية العثمانية، دخلها السلطان ألب أرسلان أعظم سلطان في الإمبراطورية السلجوقية في 16 أغسطس/آب 1064.

كذلك تستضيف "آني" العديد من الأطلال التاريخية والكنوز الثقافية التي لا تقدر بثمن، مع قائمة متنوعة من المباني الدينية مثل المساجد والكنائس والكاتدرائيات، ولكل منها جمالها المعماري الفريد وقيمتها التاريخية.