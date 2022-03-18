بعد ترميمه.. افتتاح قسم الحرملك في قصر طوبكابي أمام السياح والزوار

بعد اكتمال حوالي 80% من أعمال ترميم قسم الحرملك الإمبراطوري بقصر طوبكابي، أحد أشهر معالم إسطنبول التي سكنها سلاطين الدولة العثمانية، تستعد أجزاء جديدة من حرملك القصر مثل ساحة مرافقات السلطان والجواري ومستشفى الحريم لاستقبال الزوار لأول مرة، في حين تعمل إدارة المتحف على مضاعفة سعة المناطق التي يمكن زيارتها.

ويشار إلى الهيكل التنظيمي لقسم الحرملك في القصر أو في المنازل العثمانية على أنها المناطق المخصصة للعائلة والنساء، ويُمنع دخول الأجانب أو الغرباء.

وانتقلت إدارة قصر طوبكابي التاريخي وهو أحد أشهر معالم إسطنبول والمنزل السابق للسلاطين العثمانيين، إلى عهدة هيئة القصور الوطنية في عام 2019، بعد أن كانت وزارة الثقافة والسياحة تتولى صيانته وتشغيله.

وحول البناء الأساسي لقسم الحرملك أوضح "إلهان كوجامان" رئيس قصر طوبكابي بالقول: "يتكون الحرملك في قصر طوبكابي من جزأين. القسم الأول هو مكان معيشة السلاطين والأمراء مع زوجاتهم وبناتهم. والقسم الثاني يخص خدم الحريم الذين يقومون على رعاية شؤونهم بالإضافة إلى غرف تعيش فيها الجواري. وتوجد في هذا القسم أيضاً الحمامات التركية مقابل فناء الجواري ومستشفى الخدم والجواري في الأسفل".

وفي إشارة إلى أن الحرملك يحظى باهتمام واسع النطاق، أضاف كوجامان: "من المحتمل أن نضاعف مساحة قسم الحرملك التي تتم زيارتها حالياً. وقد بلغت عمليات الترميم المكتملة التي أجريناها في هذا القسم حوالي 80% من مساحته الإجمالية، واستغرق العمل فيها مدة عامين، ونتطلع إلى افتتاح هذه الأجزاء من قسم الحريم في غضون بضعة أشهر". مؤكداً أن الحرملك هو أحد أكثر الأجزاء إثارة للاهتمام والإعجاب في قصر طوبكابي.