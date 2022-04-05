ارتفاع عدد زوار المتاحف والأماكن التاريخية في كبادوكيا 54 بالمئة

ازداد عدد زوار المتاحف والأماكن التاريخية في منطقة كبادوكيا بولاية نوشهير وسط تركيا، بنسبة 54 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من مديرية الثقافة والسياحة في نوشهير، فإن إجمالي عدد زوار المتاحف والأماكن التاريخية في كبادوكيا، بلغ 305 آلاف و275 زائرا خلال الربع الأول من 2022.

وتشير الأرقام والبيانات الرسمية إلى بدء تخلص المنطقة من تداعيات وباء كورونا الذي أثر سلبا على القطاع السياحي أيضا.

وتصدر متحف "غوراما" المفتوح في المنطقة قائمة المناطق الأكثر زيارة خلال الفترة المذكورة، وذلك بواقع 94 ألفا و642 زائرا.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الحجوزات في فنادق كبادوكيا، إلى 100 بالمئة خلال شهر رمضان.