سفينتان سياحيتان عملاقتان ترسوان في قوش أداسي غرب تركيا

رست سفينتان سياحيتان عملاقتان تقلان 1114 سائحا، الثلاثاء، في ميناء قوش أداسي بولاية أيدن غربي تركيا.

وتحمل السفينتان "Norwegian Jade" و"Emerald Azzurra" علم جزر البهاما، ورستا في ميناء "إيجه بورت" حيث نزل السياح ومعظمهم أمريكيون للقيام بجولة في ولاية إزمير المجاورة.

وفي تصريح صحفي، قال المدير العام للميناء عزيز غونغور، إنه مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة كورونا، بدأت السياحة البحرية بالانتعاش.

وأكد أهمية عودة السفن السياحية مجددا إلى تركيا لاقتصاد المدينة والدولة، مشيراشإلى ظهور نمو كبير في القطاع السياحي في المنطقة مع بداية عام 2022.