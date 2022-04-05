غازي عنتاب التركية تستقبل شهر رمضان بمأكولات شهية ومتنوعة

مع بداية شهر رمضان المبارك يقوم الطهاة في ولاية غازي عنتاب التركية التي تمثل أول عاصمة لفنون الطهي المدرجة في شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو، بالاستعداد الكامل لتقديم الأطباق الشهية والمتنوعة التي يزخر بها المطبخ التركي للسكان المحليين والسياح الأجانب خلال الشهر الفضيل.

وقبيل اليوم الأول من شهر الصيام، أكملت محلات الكباب والحلويات في غازي عنتاب استعداداتها النهائية، وبدأت المطاعم العد التنازلي لاستضافة الزوار الصائمين الذين يرتادونها بكثافةٍ لتناول وجبات السحور والإفطار. وتكتظ قوائم الطعام الرمضانية بالكثير من الأصناف المتخصصة مثل حساء البيران اللذيذ ولحم العجين والكباب والقطمير والبقلاوة، بالإضافة إلى المقبلات الساخنة.

وفي حديثه مع وسائل إعلام محلية قال "أحمد جادير" رئيس طهاة الكباب، إن رمضان كان على مدار العامين الماضيين ساكناً وأجوائه حزينةً بسبب جائحة كوفيد-19.

وأضاف:"نحن متحمسون للغاية لرمضان هذا العام وقد أكملنا جميع استعداداتنا. ويصادف دخول الربيع الذي يمثل لنا موسمنا السياحي بالتزامن مع شهر رمضان هذا العام، ولذلك نتوقع أن يكون عملنا أكثر كثافة. ونحن على استعداد لاستقبال جميع الضيوف بأفضل طريقة وخصوصاً أنه تم بالفعل حجز مطعمنا باستيعابه الأقصى لأول 15 يوماً". مشيراً إلى أن طلبات الحجز لا تأتي من السكان المحليين فحسب، بل من الزوار خارج المنطقة أيضاً.

من جانبه قال "خليل إبراهيم شكر" وهو طاهٍ متخصص في صناعة القطمير، حلوى غازي عنتاب المميزة بالفستق والقشدة الطازجة، أن حلوى القطمير يمكن تناولها بين الإفطار والسحور.

وأضاف:"القطمير مطلوبة جداً في رمضان لأنها حلوى خفيفة ومغذية بسبب احتوائها على الكريمة والمكسرات. وهي الخيار الأول للضيوف من خارج الولاية بعد انتهائهم من الإفطار".

كما ذكر "أونور إبيلي" وهو طاه متخصص في إعداد البقلاوة، أن مبيعات البقلاوة بالذات تزداد جداً مع اقتراب شهر رمضان لأن الناس يعتبرونها الحلوى الأكثر تفضيلاً والتي تجتمع عليها كل الأذواق سواء المحلية أو الأجنبية.

وأضاف:"البقلاوة المنتج التركي الأول المصنف من قبل الاتحاد الأوروبي، تجذب الكثير من الاهتمام خلال شهر رمضان. وتستمر جميع محلات البقلاوة في المدينة في إنتاج الحلوى اللذيذة طيلة العام، حيث تشتهر الولاية بالفستق الحلبي والزبدة السادة والقشدة. وقد حُرم الناس في العامين الماضيين من معظم الأطباق المميزة خلال شهر رمضان، لكن الوضع عاد لطبيعته هذا العام".