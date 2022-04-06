تعرف على أهم مهرجانات الطعام في تركيا لهذا الربيع

مع دخول فصل الربيع يبدأ موسم المهرجانات المتعلقة بالطعام والمأكولات بالازدهار والنشاط رسمياً في تركيا التي تجذب زوارها المحليين والأجانب للاستمتاع بالطقس الجميل والمرح تحت أشعة الشمس الدافئة، وتركز الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالطعام على جانب التذوق والطعم اللذيذ بقدر ما تعتني أيضاً بتعليم فنون ومهارات الطبخ والتعريف بكتب الطهي وأسراره الأكثر مبيعاً والمترجمة إلى لغات أجنبية.

وتستضيف تركيا في الشهر المقبل 3 مهرجانات متعلقة بالطعام ستكون ذات أهمية كبيرة للمقيمين والسياح على حد سواء، لأن الفرصة لن تكون متاحةً فقط لتعلم الكثير عن الجبن التركي، بل سيُقيم اثنان من أكثر مؤلفي كتب الطبخ التركية قراءةً والمنشورة باللغة الإنجليزية دورات طبخ عملية هذا الربيع.

مهرجان الجبن في بودروم

يقام مهرجان الجبن الدولي الرابع في بودروم في الفترة من 7 إلى 10 أبريل/نيسان في مركز أواسيس للتسوق، وكذلك في مواقع مختلفة في جميع أنحاء شبه جزيرة بودروم. وتحرص منظمة الأغذية البطيئة في بودروم على عقد هذه الفعالية سنوياً، و هي عبارة عن مهرجان احتفالي يتضمن عرض أهم أنواع الجبن وورش عمل حول مصادر الجبن وطرق صناعته إضافةً إلى ندوات تعليمية وتوقيع كتب ومعارض واستعراضات فنية تشمل الرقص الشعبي كجزء من حفل الافتتاح. ويضم مركز التسوق الذي يقام فيه الاحتفال مساحات مفتوحة وساحة رئيسية ستكون بمثابة معرض للمنصات المشاركة مع عرض لأدوات المطبخ التركية التقليدية.

وسيتم خلال فترة المهرجان التعريف بالأجبان المحلية المنتجة في بودروم وموغلا، إضافةً إلى عرض أنواع من الجبن المحلي كما ستكون هناك فرصة لزيارة مزرعة "سنان بيه" وهي تقع في قرية "بهجة ياكاسي" حيث توجد ورشة نموذجية لصناعة الجبن المحلي.

كذلك ستتاح الفرصة للمهتمين لتعلم كيفية صنع جبن الحلوم في ورشة عمل خاصة تدرس من قبل منتجي الجبن القادمين من قبرص، إضافةً إلى عرض تقديمي للطهي المنزلي والرقصات الفولكلورية.

كما خصص المهرجان ورشات عمل مجانية لتعليم الأطفال كيفية صنع الجبن إلى جانب ورشات عمل صنع جبن الموزاريلا للبالغين من قبل خبراء الجبن الإيطاليين، ويليها عرض للأطباق التقليدية التي يتم تقديمها في حفلات الزفاف التركية.

وفي اليوم الأخير من المهرجان ستكون هناك جولة في قرى المنطقة التي تعرضت لحرائق الغابات في الصيف الماضي. وسيُختتم المهرجان الذي يستمر 4 أيام بعرض موسيقي حي. ويمكن لعشاق هذه المناسبة الذين لم يتمكنوا من الحضور مشاهدة الحدث مباشرةً على اليوتيوب.

دروس حية في فن الطبخ في فتحية

اشتهر اسم مؤلفة فن الطبخ "أوزلام وارن" بعد إصدارها كتاب الطبخ "مائدة أوزلام التركية" الحائز على جائزة عالمية إلى جانب شهرة مدونتها التي تحمل الاسم نفسه. وأصبح الكتاب نقطة جذب للناطقين باللغة الإنجليزية الذين يسعون إلى معرفة المزيد عن المأكولات الإقليمية التركية لأن العديد من الوصفات التي أوردتها المؤلفة في الكتاب مستمدة من مسقط رأسها أنطاليا التي توصف بأنها جوهرة الطهي في تركيا. وتقيم "وارن" في لندن، وتقوم بتدريس دورات الطبخ التركية بانتظام في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة حيث أقامت أيضاً لسنوات عديدة. لكنها تزور تركيا مرة كل عام أو نحو ذلك، لتقديم سلسلة من عروض الطهي للمغتربين المحليين المقيمين في البلدات الواقعة على طول الساحل الجنوبي لتركيا.

وفي هذا العام ستعود "وارن" إلى منطقة فتحية لإلقاء سلسلة من دروس الطبخ باللغة الإنجليزية من 1 إلى 3 مايو/أيار. وستكون هناك قائمة محددة يتم تدريسها كل يوم من أيام مهرجان فنون الطهي، تليها وليمة من الأطعمة المعدة حيث سيقوم المشاركون بإعداد طبق "كارنيارك" التقليدي بالباذنجان المحشو وفطائر الخضار المطبوخة على شكل مثلث و رائب الخيار واللبن وبالطبع سيتعلم المشاركون كيفية صنع الكنافة بالجبن وهي الحلوى الأكثر لذة وشهرة في المناطق الساحلية التركية.

كما ستوقع "وارن" نسخاً من كتابها "مائدة أوزليم التركية: وصفات من موطني" الحائز على جائزة غورماند العالمية لكتاب الطبخ في فئة التراث الغذائي لتركيا.

نصائح في الطبخ التركي

تستضيف مدرسة "منظرة" التركية للطبخ التقليدي في بودروم، ابتداءً من 14 أبريل/نيسان كل يوم خميس حتى منتصف يونيو/حزيران، سلسلة دورات طبخ تركية خاصة من الساعة 10 صباحاً حتى 1 ظهراً، بقيادة الشيف "مقبولة هانم" بالاشتراك مع الشيف "سونكور" مؤلفة كتاب الطبخ التركي "أسرار المطبخ التركي".

بقلم: LEYLA YVONNE ERGIL