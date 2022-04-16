قرية جومالي قزق عثمانية الروح والطراز بانتظاركم في عطلة عيد الفطر السعيد

القرية العثمانية "جومالي قزق" الواقعة في ولاية بورصة شمال غربي تركيا والمدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) تستعد للموسم السياحي الجديد بدءً من عيد الفطر.

القرية التي تبعد عن مركز مدينة بورصة 13 كيلومترا، هي واحدة من القرى الخمس الموجودة على السفوح الشمالية لجبل "أولوداغ".

ويعود تاريخ "جومالي قزق" إلى 700 سنة وهي إحدى القرى النادرة التي تمكّنت من المحافظة على البناء المعماري امن لحقبة العثمانية.

وتستعد القرية لاستقبال السياح المحليين والأجانب في موسم السياحة الجديد الذي سيبدأ مع عيد الفطر.

وفي حديث للأناضول، السبت، أعرب حسن بصري أويصال، أحد مشغلي الفنادق بالمنطقة، عن توقعه بأن تشهد القرية حركة كبيرة مع انحسار فيروس كورونا.

وقال إن الموسم يبدأ في مايو/ أيار ويستمر النشاط في القرية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

فيما أعرب مختار القرية ظفر شاهين عن أمله في أن تشهد القرية حركة سياحية نشطة.