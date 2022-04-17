المحميات الطبيعية في بولو التركية في الربيع.. دعوة للتمتع بالإجازة

يزداد الإقبال على زيارة المحميات فيب ولاية بولو شمال غربي تركيا رغبة في قضاء أوقات ممتعة في أحضان الطبيعة مع حلول فصل الربيع وألوانه.

ومن أبرز الوجهات التي يقصدها السياح محميات أبانت وغولجوك والبحيرات السبع، بالإضافة إلى مركز قرطال كايا للتزلج، الذي يجذب عشاق السياحة الشتوية.

وفي حديث للأناضول، قال خالد أرغول، رئيس جمعية مشغلي الفنادق بمنطقة غرب البحر الأسود، إن النشاط السياحي في المنطقة شهد ركودا مع بدء شهر رمضان.

واستدرك أن الحركة السياحية انتعشت مجددا مع دخول المدارس في عطلة منتصف الفصل الثاني بتركيا، خلال نيسان/أبريل الجاري.

وتوقع أن تزداد نسبة الحجوزات في الفنادق والمرافق السياحية بالمنطقة أكثر في عطلة العيد.