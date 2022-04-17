القائمة الرئيسية
سياحة
القائمة الرئيسية

المحميات الطبيعية في بولو التركية في الربيع.. دعوة للتمتع بالإجازة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 17.04.2022 22:14
من المشاهد الساحرة في بولو الأناضول من المشاهد الساحرة في بولو (الأناضول)

يزداد الإقبال على زيارة المحميات فيب ولاية بولو شمال غربي تركيا رغبة في قضاء أوقات ممتعة في أحضان الطبيعة مع حلول فصل الربيع وألوانه.

ومن أبرز الوجهات التي يقصدها السياح محميات أبانت وغولجوك والبحيرات السبع، بالإضافة إلى مركز قرطال كايا للتزلج، الذي يجذب عشاق السياحة الشتوية.

وفي حديث للأناضول، قال خالد أرغول، رئيس جمعية مشغلي الفنادق بمنطقة غرب البحر الأسود، إن النشاط السياحي في المنطقة شهد ركودا مع بدء شهر رمضان.

واستدرك أن الحركة السياحية انتعشت مجددا مع دخول المدارس في عطلة منتصف الفصل الثاني بتركيا، خلال نيسان/أبريل الجاري.

وتوقع أن تزداد نسبة الحجوزات في الفنادق والمرافق السياحية بالمنطقة أكثر في عطلة العيد.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق القرية العثمانية "جومالي قزق" الواقعة في ولاية بورصة شمال غربي تركيا...
مختارات