ممثلو وكالات السياحة في الشرق الأوسط يعقدون اجتماعاً في مدينة بولو

عقد في ولاية بولو شمال غربي تركيا لقاء بين ممثلين عن 300 وكالة عاملة في قطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط.

وحضر اللقاء ممثلون عن مختلف دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها الكويت والإمارات وقطر.

وناقش المشاركون المشاريع التي من شأنها جذب المزيد من السياح إلى المنطقة.

وفي كلمة خلال اللقاء، قال هاقان ضوغان بي، مدير الثقافة والسياحة في بولو، إن الولاية تتميز بجذبها السياح على مدى مواسم العام.

واستعرض ضوغان بي الإمكانات السياحية للولاية التركية وما تتضمن من معالم طبيعية ومرافق سياحية.

يُذكر أن بولو الملقبة بـ"قلب الطبيعة"، تضم الكثير من المعالم التي تكتسب جمالًا مختلفًا في كل عام عن ذي قبل مثل الحدائق، والمتنزهات الطبيعية، إضافة إلى محمية البحيرات السبع، التي يطلق عليها اسم "الجنة السرية" لجمالها المبهر.