قطار إسطنبول-صوفيا السريع يبدأ تقديم خدماته بعد توقف عامين بسبب الجائحة

انطلق قطار إسطنبول-صوفيا السريع للركاب الذي يعتبر بوابة تركيا إلى أوروبا، بأولى رحلاته يوم الثلاثاء بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كوفيد-19.

وحضر حفل وداع القطار المتجه إلى صوفيا حسن بيزوك المدير العام للنقل في شركة السكك الحديدية التركية المشغلة للقطار.

وفي حديثه في الحفل، قال بيزوك إن الركاب ينتظرون قطار إسطنبول-صوفيا السريع بفارغ الصبر، والآن انتهت فترة التوقف التي استمرت عامين.

وأشار إلى أن قطار إسطنبول صوفيا السريع يحتفظ بمكانة ذات أهمية خاصة من حيث تسهيل حركة الركاب الدولية بين تركيا وأوروبا عن طريق السكك الحديدية.

وصرح بيزوك أن القطار نقل 65.000 مسافر بين عامي 2017 و 2020، ويتوقع أن ينقل المزيد من الركاب نظراً للطلب الشديد عليه.

وأضاف: "سيتمكن مواطنونا من استكشاف أوروبا بشكل مريح من خلال قطارنا، الذي يتكون من مقطورتين من عربات النوم وعربة صغيرة. وستساهم قطاراتنا بشكل إيجابي في الحياة التجارية لمدننا في المنطقة وستعمل بلا شك على تحسين إمكانياتها السياحية".

وصرح بيزوك أنه يمكن شراء تذاكر قطار إسطنبول صوفيا إكسبريس من محطتي "هالكالي" و"سيركجي" على الجانب الأوروبي من المدينة، ومحطة "سوغوتلو تششمة" في الجانب الأناضولي من إسطنبول، وكذلك من شباك التذاكر ومراكز المدن مثل أنقرة وإسكي شهير وإزمير.

ويستغرق القطار السريع الذي ينطلق من "هالكالي" في إسطنبول حوالي نصف يوم للوصول إلى صوفيا في بلغاريا.

ويبدأ مسار القطار من "هالكالي" ويمر عبر تشيركيزكوي وألبولو وأدرنة وكابيكولي وسفيلن غراد وديميتروف غراد وبلوفديف وبازارجيك وصولاً إلى محطته الأخيرة في صوفيا.

النقل بالسكك الحديدية

تحدث بيزوك خلال الحفل أيضاً على النقل بالسكك الحديدية في البلاد من حيث نقل الركاب أو شحن البضائع. وقال إنهم مستمرون في عبور الحدود بخدمات نقل الركاب والشحن، بمتوسط أكثر من 600 ألف راكب و 200 قطار شحن ينقل 91 ألف طن من البضائع يومياً.

وفي إشارة إلى حدوث انخفاض كبير في عدد الركاب خلال فترة الوباء، قال بيزوك: "إنه لمن دواعي سرورنا الشديد أن العدد الإجمالي للمسافرين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 قد تجاوز العدد الإجمالي في نفس الفترة من عام 2019 قبل بدء الوباء، وزادت حركة الركاب في محطاتنا". مشيراً أن النقل بالسكك الحديدية، الذي يُعد أكثر أنواع النقل الأخرى صداقة للبيئة، يأتي في المقدمة من خلال الجوانب الاقتصادية والسلامة.

وأوضح بالقول: "يتم تنفيذ النقل بالسكك الحديدية الدولية بنجاح بفضل ميزة الموقع الجغرافي السياسي لأراضي بلادنا في القارات الآسيوية الأوروبية، والاستثمارات الكبيرة في السكك الحديدية في آخر 19 عاماً".

كما سلط بيزوك الضوء على أن المديرية العامة للنقل في شركة السكك الحديدية تطور مشاريع جديدة لتوفير خدمة لوجستية اقتصادية وعالية الجودة وآمنة للمصدرين والصناعيين في تركيا.

وأضاف: "نعمل على دعم الصناعيين والمصدرين الأتراك ومساعدتهم على دخول المنافسة العالمية من خلال تنفيذ العمليات اللوجستية المرتبطة بالسكك الحديدية في مناطق جغرافية بعيدة عن بلدنا".

نفق مرمراي

وتابع بيزوك قائلاً إنه نتيجة التحسينات التي أجريت في مجالات النقل والبنية التحتية في قطاع السكك الحديدية، تم نقل إجمالي 33.2 مليون طن من البضائع عام 2021، محطمة بذلك أعلى رقم قياسي في النقل على الإطلاق، بزيادة. 11% مقارنة بشحنات العام السابق.

وأكد أن نقل البضائع الدولي، الذي زاد بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق وبلغ 4.3 مليون طن العام الماضي، يُظهر مساهمة السكك الحديدية في الصادرات واقتصاد الدولة.

وأشار بيزوك إلى أن نفق مرمراي الذي يربط بين الجانبين الآسيوي والأوروبي لإسطنبول تحت مضيق البوسفور، هو أحد أهم استثمارات النقل في تركيا.

وصرح قائلاً: "بوجود مرمراي الذي نقل 685 مليون مسافر منذ افتتاحه، وصلنا تقريباً إلى هدف مليون مسافر يومياً من خلال تجديد الرقم القياسي بعدد يومي يبلغ 648.000 مسافر في 1 أبريل/نيسان 2022".

وقال: "اعتباراً من 17 أبريل/نيسان 2020 بدأت قطارات الشحن بالمرور عبر مرمراي وحتى الآن، مر ما مجموعه 1.765 قطار شحن منها 924 قطار إلى أوروبا و841 إلى آسيا عبر النفق".

مؤكداً أن 1.765 قطاراً معظمها شحن دولي، نقلت 1.4 مليون طن من البضائع بين القارات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة.

يذكر أن مرمراي ينقل أكثر من 600.000 مسافر في المتوسط يومياً، وقال بيزوك إنه "يقدم للمواطنين رحلة سريعة ومريحة واقتصادية من خلال قطارات الركاب عالية السرعة وخطوط رئيسية وإقليمية وحضرية".