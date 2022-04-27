نباتي: السياح الروس لن يعانوا من صعوبة في الدفع بالروبل في تركيا

قال وزير الخزانة والمالية إن المصطافين القادمين من روسيا لن يواجهوا صعوبات في سداد المدفوعات في تركيا حيث يستمر نظام الدفع الروسي فيها في النمو.

وتم عزل البنوك الروسية عن النظام المالي العالمي بعد أن علقت شركات الدفع عملياتها بسبب اجتياح موسكو لأوكرانيا.

وقال نور الدين نباتي "هناك مير Mir وتروي Troy" في إشارة إلى أنظمة الدفع بالبطاقات الروسية والتركية على التوالي، وهما من بين الخيارات القليلة المتبقية للروس لتسديد المدفوعات في الخارج.

وفي حديثه مع الصحفيين قبل اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة أنقرة يوم الاثنين قال الوزير: "لا يمكن للسياح الروس استخدام بطاقة تروي في الخارج لكن بطاقة مير مستخدمة على نطاق واسع وتكتسب شعبية".

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن نباتي قوله رداً على سؤال حول كيف يمكن للسياح الروس قضاء عطلتهم في تركيا وسط العقوبات الغربية والقيود المفروضة على موسكو بسبب حملتها العسكرية في أوكرانيا، قوله إن نسبة الشركات التي تقبل بطاقات Mir حوالي 15%، وتقوم البنوك بتوزيع المزيد حالياً.

وأوقفت شركات المدفوعات الأمريكية فيزا وماستركارد عملياتها في روسيا وقالت إنها ستعمل مع الزبائن والشركاء لوقف جميع المعاملات هناك.

وأدى عدم قدرة الروس على استخدام فيزا وماستر كارد في الخارج إلى زيادة الطلب على نظام مير المحلي الذي يعمل في تركيا وأرمينيا وفيتنام وبعض البلدان الأخرى. وتعني كلمة مير باللغة الروسية "العالم".

وتقبل 3 بنوك تركية نظام الدفع مير، وهي المصرف الخاص "إش بنك" والبنوك العامة "وقف بنك" و"زراعات بنك"، وكلها شهدت زيادة في إيراداتها من المعاملات عبر مير بشكل كبير بعد انسحاب فيزا وماستر كارد.

ومن المتوقع أن يؤثر اجتياح موسكو لأوكرانيا على صناعة السياحة الحيوية، حيث لا يزال قطاع السفر يتطلع إلى التعافي من الوباء.

وقال الوزير نباتي إنه يعتقد أن تركيا ستتجاوز هدفها البالغ 45 مليون سائح و 35 مليار دولار من دخل السياحة حيث تجاوزت معدلات إشغال الفنادق 90% اعتباراً من مايو/أيار.

يذكر أن تركيا واحدة من الدول القليلة التي لا تزال تشغل رحلات جوية مباشرة مع روسيا.

ويعتبر الروس والأوكرانيون أول وثالث أكبر مصدر للزوار في البلاد، على التوالي. حيث استحوذ الروس على 19% من الزوار الأجانب عام 2021 من خلال 4.7 مليون سائح، بينما احتلت أوكرانيا المرتبة الثالثة بنسبة 8.3% بعدد 2.1 مليون سائح.

وكان المسؤولون يأملون في أن تتمكن السياحة مع تخفيف القيود المفروضة على الوباء، أن تكرر أو تتجاوز أرقام عام 2019 عندما زار البلاد حوالي 52 مليون زائر، منهم حوالي 7 ملايين روسي و 1.6 مليون أوكراني، وحققوا إيرادات بقيمة 34 مليار دولار.