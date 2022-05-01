بعد إجراء بعض أعمال الترميم.. دير سوميلا يستقبل الزوار مجدداً

استأنفت الزيارات إلى دير "سوميلا" التاريخي في ولاية طرابزون، بعد الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة لمنع الانهيارات الصخرية على المنحدر الصخري.

واعتبارا من أول أيام عيد الفطر السعيد سيبدأ الدير باستقبال الزوار، ابتداءً من الساعة 13:00 ظهرا بتوقيت تركيا.

وخلال باقي الأيام سيكون الدير مفتوحا من الساعة 08:00 صباحا، حتى الساعة 19:00 مساءً.

يشار أن "دير سوميلا" الأثري أدرجته اليونسكو، ضمن اللائحة المؤقتة للتراث العالمي عام 2000، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية بولاية طرابزون، شمال شرقي تركيا.

وأعيد افتتاح دير "سوميلا" المدرج في قائمة اليونسكو المؤقتة لمواقع التراث العالمي، للتعبد في 15 أغسطس/آب 2010 بإذن من وزارة الثقافة والسياحة التركية بعد توقف دام 88 عاماً. لكنه أغلق مجدداً عام 2015 بسبب خطر انهيار الصخور وسقوطها من جبل "قره داغ" القريب ليتم بعد 3 سنوات من جهود الصيانة وإعادة الترميم إعادة فتحه جزئياً أمام الزوار في مايو/أيار 2019