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سواحل كوش أداسي التركية تستقبل ثلاث سفن سياحية ضخمة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 03.05.2022 18:23
واحدة من السفن 3 التي رست في الجزيرة الأناضول واحدة من السفن 3 التي رست في الجزيرة (الأناضول)

شهدت منطقة "كوش أداسي" في ولاية أيدن غربي تركيا نشاطاً سياحياً كثيفاً إذ رست فيها 3 سفن سياحية تحمل على متنها ألفان و139 سائحا.

وذكر مراسل الأناضول، الثلاثاء، أن السفينتين "Azamara Pursuit" و"Celestyal Olympia" ترفعان علم مالطا والسفينة "MSC Lirica" ترفع علم بنما، رست في ميناء "أيجه بورت" في "كوش أداسي".

وأوضح أن السفن الثلاث تحمل على متنها 2139 سائحا بالإضافة إلى طاقمها المكون من ألف و800 شخص.

وتوجه قسم من السياح إلى مدينة إفيس التاريخية، فيما قصد آخرون كنيسة مريم العذراء، وبعضهم توجه لأسواق الولاية للتبضع.

وقال المدير العام لميناء "أيجه بورت" عزيز غونغور، إن 3 سفن سياحية أخرى كانت قد وصلت أمس إلى المنطقة وعلى متنها ألفان و570 سائحا.

وأوضح في تصريح، أن 4 سفن سترسو في الميناء المذكور غدا تحمل على متنها قرابة 3 آلاف سائحا.

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