"أسبوع المتاحف" في تركيا يتيح الدخول المجاني إلى معظم متاحف البلاد

يُحتفل في تركيا ابتداءً من 18 مايو/أيار بأسبوع المتاحف، حيث تقدم العديد من المتاحف الوطنية دخولاً مجانياً يستمر لغاية يوم الثلاثاء 24 مايو/أيار. وتعتبر هذه البادرة تكريماً ليوم 18 مايو/أيار الذي يصادف اليوم العالمي للمتاحف، ولكن تركيا وسعت الاحتفالات بهذا الحدث لمدة أسبوع.

ويرجع إعلان اليوم العالمي للمتاحف أو أسبوع المتاحف في تركيا، لأول مرة لعام 1977 حين قام المجلس الدولي للمتاحف بتخصيص هذا اليوم بهدف تعزيز التفاهم التاريخي والثقافي في المجتمع. ويقام الحدث بموضوع مختلف سنوياً، وشعار هذا العام هو "قوة المتاحف" في إشارة إلى قوة المعرفة والبصيرة التي تقدمها المتاحف على خلفية المعرفة الإنسانية والتحول في المجتمع ككل. وبدأ توسيع الاحتفال في تركيا لمدة أسبوع منذ عام 1982، حيث تقدم المتاحف التي تديرها وزارة الثقافة والسياحة دخولاً مجانياً كل عام من 18 إلى 24 مايو/أيار.

ويدرج موقع وزارة الثقافة والسياحة التركية 354 متحفاً في جميع أنحاء البلاد يقدم معظمها وليس جميعها دخولاً مجانياً.وتكريما لهذا التقليد السنوي الذي يقام في تركيا لتعزيز فهم أكبر للإنسانية وتراث البلاد، يورد هذا المقال نخبةً من المتاحف المفضلة في إسطنبول.تتكون المتاحف الأثرية في اسطنبول من ثلاثة مجمعات هي المتحف الأثري ومتحف الأعمال الشرقية القديمة ومتحف كشك القرميد وكل منها رائع بحد ذاته.افتتح أول متحف في تركيا عام 1891 باعتباره المتحف الإمبراطوري تحت إشراف الرسام وعالم الآثار العثماني المحبوب عثمان حمدي باي. وتقع حدائق غولهانه في شارع سمي على اسم مؤسس المتحف الشهير، وتوفر أيضاً مكاناً رائعاً للراحة والتأمل.يقدم متحف الفنون التركية والإسلامية الذي يقع في قلب القسطنطينية القديمة المعروف باسم منطقة السلطان أحمد حالياً، عرضاً رائعاً وملوناً لتاريخ الفن التركي.

كما أن متحف إسطنبول لتاريخ العلوم والتكنولوجيا في الإسلام هو متحف آخر مثير للإعجاب ويقع في مبنى الاسطبلات الإمبراطوري السابق في حديقة غولهانة. ومنذ افتتاح هذا المتحف الحديث عام 2008، بدأ يعرض نسخاً طبق الأصل من الأدوات العلمية التي استخدمها العلماء المسلمون والتي يعود تاريخها إلى القرن التاسع.

وتمثل زيارة متحف الفسيفساء في القصر الكبير متعة خاصة، إذ يقع في سوق قديم في مجمع السلطان أحمد. وقد تم الانتهاء من أعمال ترميمه عام 1997 حيث أنشئ في الأصل قبل عقود من الزمن للحفاظ على أرضية الفسيفساء. ويضم أعمال الفسيفساء التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس والتي تحتوي على مشاهد تصور الحياة اليومية والطبيعة والأساطير في ذلك الوقت.

أما متحف غالاطا مولوي هانيسي فهو في الواقع أول متحف مولوي خان في إسطنبول وقد تم إنشاؤه في منطقة غالاطا في بيوغلو عام 1491 من قبل إسكندر باشا. والمولوي خان هو مكان إقامة طائفة المولوية، التي تشتهر باحتفالات رقصة الدراويش الدوارة المميزة. ولا يزال بإمكان الزوار مشاهدة العروض الحية التي تقام هناك حتى يومنا هذا. ويضم المتحف أيضاً الآلات الموسيقية التاريخية والتحف والأعمال الفنية من الرتبة المولوية، والمعروفة أيضاً باسم الصوفية والتي أسسها عالم الدين والشاعر مولانا جلال الدين الرومي في القرن الثالث عشر.

دليل ارتياد المتاحف في تركيا

بالنسبة للمواطنين الأتراك والأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة، فإن غالبية المتاحف التي تديرها وزارة الثقافة والسياحة التركية هي في الواقع مجانية دائماً لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً أو تزيد عن 65 عاماً. أما بالنسبة للمواطنين والمقيمين الذين تقع أعمارهم خارج تلك الحدود، فتمثل بطاقة المتاحف "MüzeKart" خياراً رائعاً لأنها توفر دخولاً مجانياً لمدة عام إلى معظم المتاحف في البلاد وبسعر معقول يبلغ 60 ليرة تركية فقط. وتهدف هذه المبادرة الناجحة إلى إلهام المواطنين لزيارة المتاحف وتحفيز الشباب التركي على معرفة المزيد عن تراثهم.وبالنسبة لزيارة الأجانب، فإن تكلفة دخول المتاحف أكبر بالطبع، لكن تصريحاً بالدخول الأوفر مماثل لتصريح المواطنين والمقيمين يسمى "Museum Pass" يسمح بالدخول الفردي لجميع المتاحف الموجودة في قائمته لمدة 15 يوماً بدءاً من الدخول الأول إلى المتحف، وتبلغ تكلفة هذه البطاقة 800 ليرة تركية.وهناك أيضاً بطاقة متحف إسطنبول التي تسمح بالدخول إلى 13 متحفاً لمدة 5 أيام وتكلفتها 550 ليرة تركية.

وتوجد تصاريح مماثلة لزيارة كابادوكيا وتشمل 10 متاحف لمدة 3 أيام وتكلفتها 320 ليرة تركية.أما بطاقة متحف البحر الأبيض المتوسط فتقدم الدخول إلى 40 موقعاً ومتحفاً قديماً مختلفاً في أنطاليا ومرسين وأضنة لمدة 7 أيام وتكلفتها 500 ليرة تركية، بينما توفر بطاقة متحف إيجة بالمثل الدخول لمدة 7 أيام إلى 40 موقعاً ومتحفاً في إزمير وأيدين وموغلا و دنيزلي مقابل 500 ليرة تركية.

وهناك طرق متعددة لشراء تصاريح الدخول للمتاحف، بما في ذلك عند مدخل المتاحف وكذلك عبر الإنترنت على www.muze.gov.tr ومن خلال تطبيق متاحف تركيا عبر الإنترنت، مع إمكانية التحقق من الموقع الإلكتروني لرؤية الخريطة الشاملة للمتاحف التي توفر الدخول المجاني.

وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على تصريح دخول المتحف من شأنه أن يوفر التكلفة بشكل كبير في حالة زيارة عدداً من المتاحف، كما أنه يوفر على الزائر الاضطرار إلى الانتظار في طوابير طويلة.