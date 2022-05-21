أمينة أردوغان تشارك في فعاليات أسبوع المطبخ التركي

شاركت السيدة الأولى أمينة أردوغان في انطلاق فعاليات "أسبوع المطبخ التركي"، في ولاية باليكسير،

وقالت في المناسبة إنهم يهدفون لتعريف العالم أجمع بالمطبخ التركي، ورفعه إلى المكانة التي يستحقها في الترتيب العالمي.

وأضافت "بالطبع العالم أجمع يعرف المطبخ التركي حاليا، بل إنه في قائمة الأوائل عالميا، لكننا نعلم أن شهرته هذه تأتي من عدة مأكولات تركية فقط".

ولفتت إلى أن حدود المطبخ التركي واسعة وقديمة جدا، ويعود لآلاف السنين في الأناضول وللكثير من الحضارات المختلفة التي قامت في هذه المنطقة.

وأوضحت أن فن الطهي اتسع، فظهرت الكثير من المصطلحات الحديثة مؤخرا مثل ثقافة الطعام، وسياحة الطعام، ودبلوماسية الطعام، ما جعل المطابخ تكتسب أهمية متزايدة.

ولفتت إلى أن دبلوماسية الطعام من القوى الناعمة للدول، فافتتاح المطاعم العريقة في المدن الكبرى حول العالم، ليست أماكن للطعام والشراب فحسب، بل ممثلا يرفع راية البلد الأم.

وأشارت إلى أن أبواب المطاعم لا تنفتح فقط على ما بداخلها من طاولات وكراسي وحسب، إنما تنفتح أيضا على حضارة وثقافة وجغرافية وعادات وتقاليد وعقيدة البلد الأم.

وبيّنت أن هذه المطاعم تساهم في إزالة الأحكام المسبقة نحو بلد ما، وتساهم في تسريع الاندماج بين الشعوب.

وأردفت أنه "مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط آنفة الذكر، فإن المطبخ التركي يتمتع بقدرات واسعة تجعله يتبوأ موقع الصدارة عالميا".

وأكدت على أن "تراثنا هو طريقة فريدة لتعزيز صورة بلادنا والتعبير عن أنفسنا بالشكل الأمثل"، مضيفة أن بلادها أعلنت أسبوع المطبخ التركي في سبيل التعريف به للعالم أجمع.

وتحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية، وبإشراف أمينة أردوغان، انطلقت السبت فعاليات "أسبوع المطبخ التركي" وتستمر لغاية 27 مايو/ أيار الجاري.

وأقيمت فعاليات في مدن عدة في اليوم الأول من أسبوع المطبخ التركي، مثل صامصون، وملاطية، وموغلا وغيرها في أنحاء تركيا، فضلا عن فعاليات في الخارج.