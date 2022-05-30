هدف تركيا استقبال 42 مليون سائح بحلول نهاية عام 2022

أعلن وزير الثقافة والسياحة أن هدف تركيا استقبال 42 مليون سائح مع نهاية العام الجاري 2022، بعد انزياح الجائحة.

وأضاف محمد نوري أرصوي في تصريحات أدلى بها الاثنين، في برنامج تلفزيوني محلي، أن الوزارة تواصل منذ عام 2019 تطوير استراتيجيات مختلفة تتعلق بالقطاع السياحي.

وأشار أرصوي إلى أن السائح يمكنه العثور على معالم سياحية وتاريخية وطبيعية في كافة الولايات التركية الـ 81.

وأفاد بأن وزارة الثقافة والسياحة التركية كثفت مؤخراً حوافزها لإقامة المهرجانات، لافتاً إلى إقامة آلاف الفعاليات الفنية في هذا الإطار.

وفي السياق، قال الوزير التركي إن بلاده استقبلت ما معدله 150 ألف سائح يوميًا خلال شهر مايو/ أيار الجاري.

وأضاف أن إسطنبول استقبلت لوحدها ما معدله 50 ألف سائح يوميا، فيما زار أنطاليا عاصمة السياحة التركية 60 ألف سائح خلال مايو الجاري فقط.

وأوضح أنه بالرغم من الحرب الروسية الأوكرانية، فإنهم يهدفون لاستقبال 42 مليون سائح، وعائدات سياحية بقيمة 35 مليار دولار، حتى نهاية 2022.